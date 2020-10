Altra goleada, l'Atalanta vola

Atalanta-Cagliari 5-2 (Muriel 7’, Gómez 29’, Pašalić 37’, Zapata 42’, Lammers 81’; Godin 24’, João Pedro 52’)

Terza vittoria su tre partite per l’Atalanta. Dopo aver segnato quattro gol a Torino e Lazio, la Dea di Gian Piero Gasperini batte anche il Cagliari nell’anticipo dell’ora di pranzo e resta in testa a punteggio pieno. Al Gewiss Stadium i bergamaschi vincono 5-2 e infliggono la seconda sconfitta in campionato alla squadra di Eusebio Di Francesco.



Nella terza giornata la Dea sblocca il risultato dopo 7 minuti. Il difensore argentino José Luis Palomino serve in verticale Luis Muriel, che scatta sul filo del fuorigioco e batte Alessio Cragno: il gol prima è annullato per posizione irregolare, poi convalidato. L’olandese Marten de Roon colpisce la traversa con un potente esterno destro, poi arriva il pareggio dei sardi.

La firma è del difensore uruguaiano Diego Godín, appena arrivato dall’Inter, che fa centro di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’equilibrio, però, regge appena cinque minuti. Scarico di Duván Zapata per Gómez e il “Papu” con un destro a giro imparabile non dà scampo a Cragno.

Prima dell’intervallo la squadra di “Gasp” colpisce altre due volte. Azione da manuale dell’Atalanta al 37', finalizzata alla perfezione dal croato Mario Pašalić, ex Chelsea e Milan, sul servizio del tedesco Robin Gosens. Alla festa manca Zapata, che sfrutta un’altra verticalizzazione di Palomino - nelle insolite vesti di doppio assist-man - e supera il portiere dei sardi con un destro all'angolino.



Nella ripresa Cragno si salva con un doppio, super intervento su Zapata e Muriel, per poi ripetersi sul colpo di testa di Palomino. Al 53’ la squadra di Di Francesco torna a sperare, grazie alla deviazione vincente di João Pedro sul centro del greco Charalampos Lykogiannis.

Il portiere del Cagliari tiene ancora a galla la sua squadra fermando Zapata, ma a nove minuti dalla fine è costretto a capitolare sulla grande giocata dell’olandese ex PSV Sam Lammers, che con una giocata di alta scuola prima elude l’intervento di Lykogiannis e poi supera di destro il portiere avversario.

Per l’Atalanta un’altra domenica da incorniciare, il Cagliari rimedia il secondo ko di fila e dopo tre partite ha un solo punto…