Ronaldo contro Messi in UEFA Champions League

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si ritroveranno nel Gruppo G di UEFA Champions League, di cui fanno parte Juventus e Barcellona. UEFA.com rievoca tutte le sfide precedenti tra i due grandi campioni.

I due attaccanti più celebrati della loro epoca si sono affrontati 35 volte in tutto tra club e nazionale. L'argentino ha totalizzato 16 vittorie e 22 gol, contro le 10 vittorie e 19 reti del portoghese. Tuttavia, Ronaldo e Messi non si affrontano in Europa dalle semifinali di UEFA Champions League 2010/11, vinte dal Barcellona contro il Real Madrid.

La prima volta

Messi e Ronaldo durante la prima sfida Getty Images

Barcellona - United 0-0

United - Barcellona 1-0

Semifinali di UEFA Champions League 2007/08

Le prime tre sfide tra i due giocatori risalgono alla UEFA Champions League, a cominciare dalle semifinali 2007/08. Nonostante un errore dal dischetto di Ronaldo al 3' della gara di andata, Paul Scholes segna il gol che decide il ritorno. Lo United vincerà poi la finale a Mosca contro il Chelsea ai rigori.

Sul palcoscenico più importante

Barcellona - United 2-0

Finale di UEFA Champions League 2008/09

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale 2009: Barcellona - Manchester United 2-0

Messi rovina l'ultima partita di Ronaldo con lo United prima del trasferimento al Real Madrid segnando il secondo della finale di UEFA Champions League 2009 a Roma. "Non siamo stati bravi e la tattica non ha funzionato - dichiara il portoghese al triplice fischio -. È andato tutto storto".

L'ultima sfida

Real Madrid - Barcellona 0-2

Barcellona - Real Madrid 1-1

Semifinale di UEFA Champions League 2010/11

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Un classico gol alla Messi contro il Real Madrid

Messi approfitta dell'espulsione di Pepe nella gara di andata e segna due gol negli ultimi 15 minuti (il secondo con una pregevole azione personale), spostando l'ago della bilancia a favore dei blaugrana e arrivando a 11 gol nel torneo. Il dodicesimo arriverà nella finale vinta 3-1 contro lo United e gli permetterà di laurearsi capocannoniere per la terza stagione consecutiva.

