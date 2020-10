Sorteggio fase a gironi di Champions League: prima fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre che saranno in prima fascia al sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21 di giovedì.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Paris - Bayern 0-1

Ranking UEFA: 1

Cammino qualificazione: vincitore della UEFA Champions League

Scorsa stagione: campione (V 1-0 contro Paris)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

2019/20: Hansi Flick ha preso il timone a novembre (inizialmente a titolo temporaneo) quando il Bayern era quarto in Bundesliga. Ben presto, però, l'allenatore è stato assunto definitivamente: la sua squadra ha vinto tutti i trofei disponibili, concludendo la stagione con il successo sul Paris e centrando il suo secondo triplete, nonché la 21esima vittoria consecutiva.

Ranking UEFA: 2

Cammino qualificazione: campione di Spagna

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 4-2 contro Man. City)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

2019/20: anche se il Manchester City ha condannato il Real Madrid alla seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di UEFA Champions League, la consolazione è arrivata con un titolo nazionale che mancava da tre anni. Quando è ricominciata la Liga, la squadra di Zinédine Zidane era ancora dietro al Barcellona, ma con 10 vittorie consecutive è riuscita a conquistare la vetta.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I dieci gol più belli della UEFA Champions League 2019/20

Ranking UEFA: 5

Cammino qualificazione: campione d'Italia

Scorsa stagione: ottavi di finale 16 (S ai gol in trasferta contro Lione)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1984/85, 1995/96)

2019/20: la Juventus ha vinto il nono scudetto consecutivo soprattutto grazie alle 31 reti di Cristiano Ronaldo. Verso la fine, però, ha zoppicato vistosamente, concludendo con un solo punto di vantaggio sull'Inter. Poco dopo, Maurizio Sarri è stato sostituito da Andrea Pirlo.

Ranking UEFA: 7

Cammino qualificazione: campione di Francia

Scorsa stagione: vicecampione (S 1-0 contro Bayern)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: vicecampione (2019/20)

2019/20: anche se la stagione può dirsi deludente, nonostante la vittoria a mani basse in Francia e il raggiungimento della prima finale di UEFA Champions League, la squadra di Thomas Tuchel è riuscita a sfatare i vecchi tabù e a toccare vette inesplorate.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Tutti i gol del Siviglia in Europa League 2019/20

Ranking UEFA: 8

Cammino qualificazione: vincitore della UEFA Europa League

Scorsa stagione: N/D

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1957/58, 2017/18)

2019/20: la squadra di Julen Lopetegui ha vinto la UEFA Europa League per la sesta volta, il doppio di qualsiasi altra squadra: per questo, qualcuno ha anche proposto di ribattezzare la competizione UEFA Sevilla League. Inoltre, ha mancato per un soffio un posto fra le prime tre classificate in Spagna: l'ultima volta che ci è riuscito era il 2011/12.

Ranking UEFA: 10

Cammino qualificazione: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 4-2 contro Atlético de Madrid)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

2019/20: dopo 30 anni di attesa, i Reds hanno finalmente vinto il campionato, anche se nel frattempo erano arrivate due UEFA Champions Leagues, una Coppa UEFA e tre FA Cup. Per la prima volta nella storia del calcio inglese, il suo successo è arrivato con con ben sette giornate di anticipo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I candidati ai premi UEFA Men's Player of the Year 2019/20

Ranking UEFA: 19

Cammino qualificazione: campione del Portogallo

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (S dcr contro Krasnodar)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1986/87, 2003/04)

2019/20: dopo l'uscita nelle qualificazioni di UEFA Champions League, il Porto ha concluso la stagione alla grande, riconquistato i due titoli nazionali per la prima volta dal 2010/11. L'undici di Sérgio Conceição si è dimostrato capace di andare a segno con diversi giocatori: per esempio, il difensore Alex Telles ha trasformato 11 rigori.

Ranking UEFA: 22

Cammino qualificazione: campione di Russia

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2011/12, 2013/14, 2015/16)

2019/20: grazie all'ottima intesa tra Sardar Azmoun e Artem Dzyuba (21 gol a testa), lo Zenit ha vinto campionato e Coppa di Russia per la prima volta dal 2010. I quattro punti contro il Lione, futuro semifinalista, non sono bastati a portare la squadra di Sergei Semak oltre la fase a gironi di UEFA Champions League.