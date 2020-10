Sorteggio fase a gironi Champions League: quarta fascia

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2019/20): 51°

Come si è qualificato: secondo in Premier League russa

Passata stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2002/03*, 2003/04)

2019/20: i Ferrovieri, vincitori del terzo campionato russo nel 2017/18, hanno chiuso la Premier League russa al secondo posto dietro lo Zenit per il secondo anno di fila grazie alla striscia di 11 partite senza sconfitte. L'acquisto estivo Grzegorz Krychowiak è stato inaspettatamente il miglior marcatore della squadra di Yury Semin.

*seconda fase a gironi

Ranking UEFA per coefficienti: 53°

Come si è qualificato: secondo in Ligue 1

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1992/93)

2019/20: tornato ad allenare un club europeo, André Villas-Boas a metà stagione ha cambiato marcia inanellando una striscia di 14 partite senza sconfitte prima della fine del campionato decretato a marzo. L'attaccante argentino Darío Benedetto è stato il miglior marcatore dlell'OM in campionato alla sua prima stagione col club francese.

Ranking UEFA per coefficienti: 57°

Come si è qualificato: campioni di Belgio

Passata stagione: fase a gironi (sedicesimi di finale UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (1977/78)

2019/20: i Blauw-Zwart hanno vinto il loro quinto titolo in cinque stagioni, perdendo una sola partita di una stagione conclusa anticipatamente a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19. In Europa il Club Brugge ha pareggiato in trasferta contro Real Madrid e Galatasaray nella prima straordinaria stagione con Philippe Clement (vincitore col Genk nel 2018/19) in panchina.

Ranking UEFA per coefficienti: 61°

Come si è qualificato: quarto in Bundesliga

Passata stagione: UEFA Europa League fase a gironi

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (1976/77)

2019/20: una prima stagione magistrale per l'ex tecnico del Salisburgo, Marco Rose, la cui squadra è stata addirittura in testa per diverse settimane in Bundesliga battendo il Bayern prima di rallentare e piazzarsi al quarto posto. I Puledri sono tornati a giocare una fase a gironi dopo tre stagioni di assenza.

Ranking UEFA per coefficienti: 71°

Come si è qualificato: campione di Turchia

Passata stagione: ottavi di finale UEFA Europa League (S 3-1 - Copenhagen)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: fase a gironi (2020/21)

2019/20: la miglior stagione fino a ora del club fondato nel 1990, diventato il sesto club diverso appena a vincere il titolo turco. La squadra di Okan Buruk è passata in testa dopo la ripresa della stagione e non ha più mollato il vertice, mentre in Europa si è reso protagonista di alcune rimonte epiche in UEFA Europa League.

Ranking UEFA per coefficienti: 102°

Come si è qualificato: campione di Danimarca

Passata stagione: terzo turno di qualificazione UEFA Europa League

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: fase a gironi (2020/21)

2019/20: i Wolves hanno vinto il terzo titolo in sei stagioni passando in testa all'inizio di agosto. La stagione dei danesi era ripresa dopo la pausa invernale salvo interrompersi nuovamente per tre mesi per l'emergenza COVID-19.

Il centrocampista della Francia, Eduardo Camavinga, 17 anni Icon Sport via Getty Images

Ranking UEFA per coefficienti: 107°

Come si è qualificato: terzo in Francia

Passata stagione: UEFA Europa League fase a gironi

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: fase a gironi (2020/21)

2019/20: dopo aver condotto il Rennes a vincere il primo trofeo dopo 48 anni (il 27 aprile 2019), alla sua prima stagione intera in carica Julien Stéphan ha portato la sua squadra al terzo posto di Ligue 1 prima dell'interruzione del campionato a marzo - miglior piazzamento di sempre. Eduardo Camavinga, 17 anni, guida la schiera dei tanti giovani emergenti della squadra.

Ranking UEFA per coefficienti: 135°

Come si è qualificato: campione d'Ungheria

Passata stagione: terzo turno di qualificazione (UEFA Europa League fase a gironi)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1964/65)

2019/20: più o meno come la stagione precedente, Serhiy Rebrov ha condotto la sua squadra alla riconferma del titolo che ha vinto con 13 punti di vantaggio sul secondo posto. In Europa la Dinamo Zagreb ha fermato la corsa del club di Budapest in UEFA Champions League mentre in UEFA Europa League la squadra non si è qualificata ai sedicesimi nonostante avesse perso una sola volta.