Sorteggio Champions League: terza fascia

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2019/20): 26°

Come si è qualificato: secondo nella Premier League ucraina

Passata stagione: terzo turno di qualificazione (fase a gironi UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: Semifinale (1976/77, 1986/87, 1998/99)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dynamo Kyiv - Gent 3-0

2019/20: una stagione da dimenticare quella passata considerati gli standard della Dynamo che ha chiuso a 23 punti dai campioni dello Shakhtar in campionato dove ha subito nove sconfitte in campionato - mai così tante dalla caduta dell'Unione Sovietica. Il club poi ha vinto a luglio la Coppa d'Ucraina, in quella che è stata l'ultima partita di Oleksiy Mykhaylychenko prima dell'arrivo di Mircea Lucescu.

Ranking UEFA per coefficienti: 29°

Come si è qualificato: campione d'Austria

Passata stagione: fase a gironi (sedicesimi di UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: fase a gironi (1994/95, 2019/20, 2020/21)

2019/20: una prima stagione straordinaria per il tecnico americano Jesse Marsch che ha guidato il suo Salisburgo a vincere le due competizioni nazionali nonostante una serie di addii eccellenti, come quella del talentuoso Erling Braut Haaland a gennaio. Marsch ha trovato un degno sostituto in Patson Daka e dopo la ripresa il Salisburgo è stato inarrestabile.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda tutti i gol stagionali del Leipzig in Champions League

Ranking UEFA per coefficienti: 31°

Come si è qualificato: terzo in Bundesliga

Passata stagione: semifinale (S 3-0 col Paris)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (2019/20)

2019/20: la miglior stagione di sempre per la nuova potenza del calcio tedesco. Nonostante il trasferimento al Chelsea di Timo Werner per le fasi a eliminazione diretta, la squadra di Julian Nagelmann ha raggiunto per la prima volta la semifinale di UEFA Champions League mentre il Bundesliga ha eguagliato il suo miglior piazzamento raggiungendo nuovamente il terzo posto.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I finalisti del premio di Calciatore della Stagione 2019/20 di UEFA Europa League

Ranking UEFA per coefficienti: 33°

Come si è qualificata: seconda in Serie A

Passata stagione: fase a gironi (vice campione di UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1963/64, 1964/65, 2009/10)

2019/20: trascinati da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in avanti e con tanti giovani in squadra, la squadra di Antonio Conte ha giocato la sua miglior stagione in dieci anni arrivando a un punto dai campioni d'Italia della Juventus e raggiungendo la finale di UEFA Europa League, poi persa col Siviglia.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Olympiacos - Omonoia 2-0

Ranking UEFA per coefficienti: 35°

Come si è qualificato: campioni di Grecia

Passata stagione: fase a gironi (UEFA Europa League round of 16)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarter-finals (1998/99)

2019/20: in Grecia si sono giocati degli spareggi al termine della stagione ma a vincere è stato come sempre l'OIympiacos. La squadra di Pedro Martins aveva già il titolo in tasca quando ha subito la sua unica sconfitta in campionato. In Europa invece la vittoria sull'Arsenal è stato l'apice della sua campagna europea.

Ciro Immobile: miglior marcatore europeo nel 2019/20 Getty Images

Ranking UEFA per coefficienti: 38°

Come si è qualificata: quarta in Serie A

Passata stagione: fase a gironi UEFA Europa League

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1999/2000)

2019/20: Ciro Immobile ha battuto persino Robert Lewandowski con 36 gol in Serie A. La squadra di Simone Inzaghi era in corsa per il titolo con la Juventus ma dopo la ripresa del campionato i biancocelesti hanno raccolto appena 16 punti nelle ultime 12 partite.

Ranking UEFA per coefficienti: 45°

Come si è qualificato: terzo nella Premier League russa

Passata stagione: spareggi (fase a gironi UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: fase a gironi (2020/21)

2019/20: i Tori hanno eguagliato il loro miglior piazzamento ma per gran parte della stagione sembravano poter lottare per il titolo, salvo crollare dopo la ripresa del campionato con appena tre vittorie in otto partite.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il cammino dell'Atalanta sino ai quarti nel 2019/20

Ranking UEFA per coefficienti: 48°

Come si è qualificato: terzo in Serie A

Passata stagione: quarti di finale (S 2-1 col Paris)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (2019/2020)

2019/20: la squadra col miglior attacco della Serie A ha scavalcato la Lazio al terzo posto grazie alla striscia di 17 partite senza sconfitte nel 2020. L'Atalanta però è stata protagonista di una indimenticabile cavalcata in UEFA Champions League nella sua stagione d'esordio, arrivando sino ai quarti di finale - nonostante aver perso le prime tre partite della fase a gironi!