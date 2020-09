Sorteggio fase a gironi di Champions League: seconda fascia

Ranking UEFA (fine 2019/20): 3

Cammino qualificazione: secondo in Liga

Scorsa stagione: quarti di finale (S 8-2 contro Bayern)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

2019/20: la stagione del Barça è stata tutta all'insegna della discontinuità, prima con Ernesto Valverde e poi con Quique Setién. In vetta alla Liga prima del lockdown, la squadra ha lentamente perso terreno alla ripresa del campionato, consegnando il titolo al Real Madrid. Decisamente più clamorosa è stata l'eliminazione in UEFA Champions League, con una sconfitta per 8-2 contro il Bayern.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda tutti i gol di Lionel Messi in Champions League

Ranking UEFA: 4

Cammino qualificazione: terzo in Liga

Scorsa stagione: quarti di finale (S 2-1 contro RB Leipzig)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: secondo (1973/74, 2013/14, 2015/16)

2019/20: sulla via dell'Atlético c'è anche stato qualche lampo, come l'eliminazione del Liverpool campione in carica in UEFA Champions League, ma fare a meno di Antoine Griezmann è stato molto difficile. Per un soffio, la squadra di Diego Simeone è riuscita ad arrivare fra le prime tre per l'ottavo campionato consecutivo, evidenziando anche qualche debolezza in più in difesa.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Miglior portiere della Champions League 2019/20: i candidati

Ranking UEFA: 5

Cammino qualificazione: secondo in Premier League

Scorsa stagione: quarti di finale (S 3-1 contro Lyon)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: semifinali (2015/16)

2019/20: una stagione frustrante per l'undici di Josep Guardiola, che dopo una serie di passi falsi ha visto il Liverpool fuggire in vetta alla Premier League. Anche se il City ha vinto la Coppa di Lega, quella più ambita le è scappata ancora una volta, perché è stato eliminato a sorpresa ai quarti dal Lione dopo aver eliminato il Real Madrid.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Miglior centrocampista della Champions League 2019/20: i candidati

Ranking UEFA: 9

Cammino qualificazione: terzo in Premier League

Scorsa stagione: N/D (semifinali di UEFA Europa League)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1967/68, 1998/99, 2007/08)

2019/20: la prima stagione intera di Ole Gunnar Solskjær in panchina si è conclusa con relativo successo, ovvero il terzo posto in Premier League e le semifinali di UEFA Europa League. Soprattutto, però, il tecnico ha dato il tempo di maturare a un gruppo di giovani guidato da Mason Greenwood. Bruno Fernandes, acquistato nel mercato invernale, si è ambientato subito.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Miglior giocatore della UEFA Europa League 2019/20: i candidati

Ranking UEFA: 12

Cammino qualificazione: campione di Ucraina

Scorsa stagione: fase a gironi (semifinali di UEFA Europa League)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: quarti di finale (2010/11)

2019/20: la mano del tecnico portoghese Luís Castro, alla prima stagione in panchina, si è vista subito: il suo calcio fluido e offensivo ha regalato allo Shakktar il nono titolo in 11 stagioni (con due sole sconfitte) e la seconda semifinale di UEFA Europa League in cinque anni.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I 10 gol più belli della UEFA Champions League 2019/20

Ranking UEFA: 13

Cammino qualificazione: secondo in Bundesliga

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 3-2 contro Paris)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1996/97)

2019/20: il Dortmund ha sconfitto il Bayern in Supercoppa tedesca ma ha interrotto la corsa in campionato ancor prima di iniziare, con un deludente quarto posto al giro di boa. L'acquisto di Erling Braut Haaland ha rinvigorito la squadra di Lucien Favre, che alla fine è arrivata seconda a grande distanza dal Bayern.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Miglior attaccante della Champions League 2019/20: i candidati

Ranking UEFA: 16

Cammino qualificazione: quarto in Premier League

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 7-1 contro Bayern)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (2011/12)

2019/20: il merito di Frank Lampard è soprattutto quello di aver inserito diversi prodotti del vivaio alla sua prima stagione da allenatore. Il Chelsea è stato battuto ai rigori dal Liverpool in Supercoppa UEFA ma è arrivato fra le prime quattro in Premier League e ha raggiunto la finale di FA Cup, perdendo contro l'Arsenal.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Miglior difensore della Champions League 2019/20: i candidati

Ranking UEFA: 21

Cammino qualificazione: primo in Eredivisie

Scorsa stagione: fase a gironi (sedicesimi di UEFA Europa League)

Miglior traguardo in Coppa dei Campioni: campione (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)

2019/20: la squadra di Erik ten Hag è partita velocemente dai blocchi, collezionando 15 risultati utili consecutivi, ma ha perso cinque delle dieci gare successive ed è arrivata prima solo per differenza reti a marzo, quando la stagione è stata conclusa senza assegnare il titolo. Inoltre, è arrivata a un punto dal Valencia e Chelsea nella fase a gironi 2019/20.