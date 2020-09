Calciatore dell'Anno UEFA: De Bruyne, Lewandowski o Neuer?

Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski e Manuel Neuer sono i tre finalisti del premio UEFA di Calciatore dell'Anno per il 2019/20.

Il vincitore verrà proclamato – insieme alla vincitrice del premio UEFA di Calciatrice dell'Anno e ai vincitori dei premi per ruolo della UEFA Champions League – durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi 2020/21 della UEFA Champions League che si terrà a Nyon, giovedì 1° ottobre. Il Giocatore della Stagione di UEFA Europa League verrà invece annunciato il giorno dopo.

I finalisti del premio UEFA di Calciatore dell'Anno

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Miglior assistman d'Europa con 20 assist (record in condivisione) e 13 gol in Premier League. Clicca qui per saperne di più sulla sua stagione.

Robert Lewandowski (Bayern)

Autore di 55 gol in 47 partite e vincitore del triplete col Bayern, è stato il capocannoniere della UEFA Champions League con 15 reti. Clicca qui per saperne di più sulla sua stagione.

Manuel Neuer (Bayern)

Ha saltato una sola partita nella stagione del triplete del Bayern, mantenendo la porta inviolata sei volte in UEFA Champions League. Clicca qui per saperne di più sulla sua stagione.

Il resto della top ten

4° Lionel Messi (Barcellona) 53 voti

= Neymar (Paris Saint-Germain) 53 voti

6° Thomas Müller (Bayern) 41 voti

7° Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 39 voti

8° Thiago Alcántara (Bayern) 27 voti

9° Joshua Kimmich (Bayern) 26 voti

10° Cristiano Ronaldo (Juventus) 25 voti

Cos'è il premio UEFA di Calciatore dell'Anno?

Per questo premio, i calciatori d'Europa, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono giudicati per le loro prestazioni nell'intera stagione in tutte le competizioni - sia a livello nazionale che internazionale - col club e con la propria nazionale.

Come sono stati scelti i finalisti?

I tre finalisti sono stati scelti da una giuria di 80 allenatori dei club che hanno partecipato alla fase a gironi 2019/20 della UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League (48), insieme a 55 giornalisti del gruppo European Sports Media (ESM), in rappresentanza delle 55 federazioni UEFA.

I membri della giuria hanno scelto tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Agli allenatori non è stato permesso di votare giocatori della propria squadra.

I finalisti degli altri premi

Calciatrice dell'Anno: Bronze, Harder, Renard

Allenatore dell'Anno per il calcio maschile: Flick, Klopp, Nagelsmann

Allenatore dell'Anno per il calcio femminile: Cortés, Lerch, Vasseur

Portiere della Stagione - uomini: Navas, Neuer, Oblak

Difensore della Stagione - uomini: Alaba, Davies, Kimmich

Centrocampista della Stagione - uomini: De Bruyne, Thomas Müller, Thiago Alcântara

Attaccante della Stagione - uomini: Lewandowski, Mbappé, Neymar

Portiere della Stagione - donne: Bouhaddi, Endler, Paños

Difensore della Stagione - donne: Bronze, Goessling, Renard

Centrocampista della Stagione - donne: Gunnarsdóttir, Marozsán, Popp

Attaccante della Stagione - donne: Cascarino, Harder, Miedema

Giocatore della Stagione di Europa League: Banega, Bruno Fernandes, Lukaku