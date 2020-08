Vota il Gol del Torneo di Champions League

Ci sono stati tantissimi gol strabilianti nella UEFA Champions League 2019/20 - adesso tocca a te guardare i dieci più belli e votare il tuo preferito.

Le votazioni per il Gol del Torneo hanno raccolto oltre 75.000 voti in pochissime ore. Avete tempo fino alle 13:00 di giovedì 27 agosto per dire la vostra.

I più bei gol del torneo in corsa

Serge Gnabry, Lione - Bayern 0-3 (1° gol)

19/08/20: semifinale



Maxwel Cornet, Man City - Lione 1-3

15/08/20: quarti di finale

Cristiano Ronaldo, Juventus - Lione 2-1 (2° gol)

07/08/20: ritorno ottavi di finale

Erling Braut Haaland, Dortmund - Paris 2-1 (2° gol)

18/02/20: andata ottavi di finale



Dani Olmo, Dinamo Zagreb - Man City 1-4

11/12/19: sesta giornata

Lautaro Martínez, Slavia Praha - Inter 1-3 (2° gol)

27/11/19: quinta giornata

Douglas Costa, Lokomotiv Moskva 1-2 Juventus

06/11/19: quarta giornata

Marcel Sabitzer, Leipzig - Zenit 2-1

23/10/19: terza giornata

Luis Suárez, Barcellona - Inter 2-1 (1° gol)

02/10/19: seconda giornata

Juan Cuadrado, Atlético - Juventus 2-2

18/09/19: prima giornata



Gli osservatori tecnici UEFA comunicheranno la loro top ten nel corso della settimana.