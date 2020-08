Nissan e Nuno Gomes consegnano il trofeo della UEFA Champions League

Nuno Gomes, ex attaccante del Benfica e del Portogallo, si è unito allo sponsor ufficiale Nissan per consegnare il trofeo della UEFA Champions League all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica prima della finale di stasera.

Finalista a UEFA EURO 2004 con il Portogallo, Nuno Gomes ha accompagnato il trofeo per le vie di Lisbona su una Nissan Nismo RC allestita per l'occasione, consegnandolo infine allo stadio. La coppa sarà alzata dai vincitori della finale tra Paris e Bayern in programma stasera alle 21:00.

Nuno Gomes, 44 anni, ha segnato 11 gol in 30 partite di UEFA Champions League con il Benfica: dunque, sa bene cosa significa vivere una grande serata di calcio al "Da Luz".