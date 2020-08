UEFA Champions League: i numeri della stagione 2019/20

4 Con il poker nel 4-3 sul campo del Valencia, Josip Iličić è diventato il primo giocatore a segnare quattro gol in trasferta in una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions Leaguenon mi ho.

5 Erling Braut Haaland, autore di otto gol della fase a gironi con il Salisburgo, ha infranto un nuovo record, diventando il primo giocatore con meno di 20 anni a segnare in cinque partite consecutive di UEFA Champions League.

8 Il 4-4 tra Chelsea e Ajax nella fase a gironi ha eguagliato il pareggio con più gol nella storia della competizione.

8-2 La schiacciante vittoria del Bayern contro il Barcellona ai quarti è stata quella con più gol in una gara eliminazione diretta di UEFA Champions League. Per la prima volta, inoltre, il Barça ha subito sei gol o più in una competizione europea.

10 In questa edizione sono già state segnate 10 triplette, un record. Serge Gnabry, Robert Lewandowski e Josip Iličić hanno addirittura segnato quattro gol a partita.

10 Il Bayern ha vinto tutte e 10 le partite di UEFA Champions League di questa edizione, eguagliando il suo record (2012/13–2013/14) e quello del Real Madrid (2013/14–2014/15) per numero di vittorie consecutive nell'era della Champions League.

10 Uscendo contro il Lione agli ottavi, Cristiano Ronaldo ha mancato la qualificazione ai quarti per la prima volta in 10 stagioni.

11 Il Bayern si prepara a disputare la sua 11esima finale di Coppa dei Campioni, eguagliando il Milan e portandosi a pochissima distanza dal Real Madrid (13).

12 Il record di Zinédine Zidane per numero di passaggi del turno consecutivi da allenatore nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League si è interrotto con l'eliminazione contro il Manchester City agli ottavi.

13 Per la 13esima edizione consecutiva, il Barcellona è arrivato primo nel girone e ha raggiunto i quarti, stabilendo due record.

15 Robert Lewandowski ha segnato 15 gol in UEFA Champions League, arrivando a due lunghezze dal record di Cristiano Ronaldo in una sola edizione del torneo (2013/14). L'attaccante del Bayern è anche andato a segno in nove partite consecutive di Champions League, portandosi nuovamente a due lunghezze dal record di Ronaldo.

15 In questa stagione, Lionel Messi e Karim Benzema sono diventati primi giocatori a segnare in 15 edizioni consecutive di UEFA Champions League.

17 L'Atalanta è diventata la prima squadra dopo 17 anni a superare la fase a gironi dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate, eguagliando l'impresa del Newcastle United nel 2002/03.

17 Ansu Fati stabilito un nuovo record diventando il più giovane marcatore nella storia della UEFA Champions League, grazie al gol nella gara tra Inter e Barcellona (1-2) a 17 anni e 40 giorni.

23 Il Real Madrid ha prolungato il suo record di partecipazioni consecutive alla UEFA Champions League arrivando alla 23esima stagione. Ha superato la fase a gironi per lo stesso numero di volte consecutive, altro record.

32 Julian Nagelsmann ha stabilito un nuovo record diventando l'allenatore più giovane a vincere una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions League, quella tra Lipsia e Tottenham agli ottavi.

34 Il Paris Saint-Germain ha segnato nelle ultime 34 gare di UEFA Champions League, eguagliando il primato stabilito dal Real Madrid tra il 2011 e il 2014.

42 Da quando la seconda fase a gironi è stata sostituita con gli ottavi, il Bayern ha stabilito il nuovo record di gol in una sola edizione della UEFA Champions League, collezionando una media di 4,2 gol a partita.

308 Nella fase a gironi sono stati segnati 308 gol (record). Nel Gruppo B ne sono stati realizzati 53, altro primato per un solo girone.

426 La finale di questa edizione si svolgerà 426 giorni dopo la prima partita di qualificazione.