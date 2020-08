UEFA Champions League: i numeri della stagione 2019/20

4 Con il poker nel 4-3 sul campo del Valencia, Josip Iličić è diventato il primo giocatore a segnare quattro gol in trasferta in una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions Leaguenon mi ho.

5 Erling Braut Haaland, autore di otto gol della fase a gironi con il Salisburgo, ha infranto un nuovo record, diventando il primo giocatore con meno di 20 anni a segnare in cinque partite consecutive di UEFA Champions League.

8 Il 4-4 tra Chelsea e Ajax nella fase a gironi ha eguagliato il pareggio con più gol nella storia della competizione.

8-2 La schiacciante vittoria del Bayern contro il Barcellona ai quarti è stata quella con più gol in una gara eliminazione diretta di UEFA Champions League. Per la prima volta, inoltre, il Barça ha subito sei gol o più in una competizione europea.

10 In questa edizione sono già state segnate 10 triplette, un record. Serge Gnabry, Robert Lewandowski e Josip Iličić hanno addirittura segnato quattro gol a partita.

10 Uscendo contro il Lione agli ottavi, Cristiano Ronaldo ha mancato la qualificazione ai quarti per la prima volta in 10 stagioni.

11 Il Bayern ha vinto tutte e 11 le partite di UEFA Champions League di questa edizione, superando il suo record (2012/13–2013/14) e quello del Real Madrid (2013/14–2014/15) per numero di vittorie consecutive nell'era della Champions League. Inoltre, ha disputato la sua 11esima finale di Coppa dei Campioni, eguagliando il Milan e portandosi a pochissima distanza dal Real Madrid (16).

12 Il record di Zinédine Zidane per numero di passaggi del turno consecutivi da allenatore nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League si è interrotto con l'eliminazione contro il Manchester City agli ottavi.

13 Per la 13esima edizione consecutiva, il Barcellona è arrivato primo nel girone e ha raggiunto i quarti, stabilendo due record.

15 Robert Lewandowski ha segnato 15 gol in UEFA Champions League, arrivando a due lunghezze dal record di Cristiano Ronaldo in una sola edizione del torneo (2013/14). L'attaccante del Bayern è anche andato a segno in nove partite consecutive di Champions League, portandosi nuovamente a due lunghezze dal record di Ronaldo, ma è rimasto a secco in finale.

15 In questa stagione, Lionel Messi e Karim Benzema sono diventati primi giocatori a segnare in 15 edizioni consecutive di UEFA Champions League.

17 L'Atalanta è diventata la prima squadra dopo 17 anni a superare la fase a gironi dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate, eguagliando l'impresa del Newcastle United nel 2002/03.

17 Ansu Fati stabilito un nuovo record diventando il più giovane marcatore nella storia della UEFA Champions League, grazie al gol nella gara tra Inter e Barcellona (1-2) a 17 anni e 40 giorni.

23 Il Real Madrid ha prolungato il suo record di partecipazioni consecutive alla UEFA Champions League arrivando alla 23esima stagione. Ha superato la fase a gironi per lo stesso numero di volte consecutive, altro record.

32 Julian Nagelsmann ha stabilito un nuovo record diventando l'allenatore più giovane a vincere una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions League, quella tra Lipsia e Tottenham agli ottavi.

34 Il Paris Saint-Germain aveva segnato per 34 gare consecutive di UEFA Champions League, eguagliando il primato stabilito dal Real Madrid tra il 2011 e il 2014, ma è rimasto a bocca asciutta in finale, perdendo 1-0 contro il Bayern.

43 Da quando la seconda fase a gironi è stata sostituita con gli ottavi, il Bayern ha stabilito un nuovo record di marcature in una sola edizione della UEFA Champions League, collezionando una media di 3,91 gol a partita.

308 Nella fase a gironi sono stati segnati 308 gol (record). Nel Gruppo B ne sono stati realizzati 53, altro primato per un solo girone.

426 La finale di questa edizione si è svolta 426 giorni dopo la prima partita di qualificazione.

500 Il gol di Kingsley Coman in finale contro il Paris è stato il 500esimo del Bayern in UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale).