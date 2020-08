Finale di Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà qualche dritta agli allenatori Fantasy per preparare la formazione in vista della finale di UEFA Champions League di domenica, svelando probabili formazioni e principali dubbi dei due allenatori.



Paris: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Mbappé, Neymar

In dubbio: Gueye (muscolare), Kurzawa (coscia), Navas (coscia)

Thomas Tuchel potrebbe riproporre lo stesso schieramento della travolgente vittoria sul Lipsia, anche se in casa PSG rimangono dei punti interrogativi. Tra questi uno riguarda il portiere Keylor Navas e l'altro il centrocampista Marco Verratti. Se i due dimostreranno di avere pienamente recuperato, e in questo senso è stato incoraggiante l'ingresso dell'italiano sul finale della semifinale, allora per loro potrebbero aprirsi le porte della formazione titolare. Allo stesso tempo Mauro Icardi vuole riconquistare il suo posto in avanti, anche se la scelta di Tuchel di affrontare il Lipsia senza un centravanti puro si è rivelata oculata.

Chris Burke, reporter Paris per UEFA.com

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišić, Müller, Gnabry; Lewandowski

In dubbio: Boateng (muscolare)

Jérôme Boateng è uscito per infortunio in semifinale Getty Images for FC Bayern

L'uscita per infortunio di Jérôme Boateng in semifinale apre una serie di possibilità. Se avrà recuperato, è probabile che Hans-Dieter Flick confermi la stessa squadra, in caso contrario la maglia da titolare andrà a Niklas Süle, che non parte dal primo minuto in gare ufficiali da dieci mesi. Lucas Hernández è l'altra opzione ma a Flick eviterebbe di schierare due centrali mancini. Forse potrebbe persino tornare in voga il nome di Javi Martínez nonostante le sirene di mercato di questa estate.

Flick sembrerebbe inoltre tentato di rimettere Benjamin Pavard spostando Joshua Kimmich a centrocampo, anche se questo significherebbe sacrificare Leon Goretzka. Tuttavia con l'attuale assetto che sembra avere trovato la quadratura, sembrerebbe una forzatura fare qualche modifica in questo momento.

Jordan Maciel, reporter Bayern per UEFA.com