Paris - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Paris, all'esordio assoluto in finale, affronterà i cinque volte campioni del Bayern nella finale della UEFA Champions League 2019/20 all'Estàdio do Sport Lisboa e Benfica. La partita inizierà alle 21:00 CET di domenica 23 agosto.

Conosciamo le squadre

Paris

Ranking UEFA: 7°

Questa stagione: P10 V8 P1 S1 GF25 GS5

Com'è arrivato in finale: prima Gruppo A, 3-2tot. Dortmund (ottavi), 2-1 Atalanta (quarti), 3-0 Leipzig (semifinale)

Ultime cinque partite: VVPVV

Top scorer: Mauro Icardi, Kylian Mbappé (5)

Passata stagione: round of 16

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: finale (2019/20)

Bayern

Ranking UEFA: 2°

Questa stagione: P10 V10 P0 S0 GF42 GS8

Com'è arrivato in finale: primo Gruppo B, 7-1tot. Chelsea (ottavi), 8-2 Barcellona (quarti), 3-0 Lyon (semifinale)

Ultime cinque partite: VVVVV

Miglior marcatore: Robert Lewandowski (15)

Passata stagione: quarti di finale

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: vincitore x5 (ultima volta nel 2012/13)



Probabili formazioni

Mbappé ha recuperato dall'infortunio e dovrebbe partire titolare Getty Images

Paris: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di María, Mbappé, Neymar

In dubbio: Gueye (muscolare), Kurzawa (coscia), Navas (coscia), Verratti (polpaccio)

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišić, Müller, Gnabry; Lewandowski

Precedenti

Gli otto precedenti europei tra PSG e Bayern sono stati tutti nella fase a gironi di UEFA Champions League.

Paris: V5 P0 S3 GF12 GS11

Bayern: V3 P0 S5 GF11 GS12

05/12/17: Bayern - Paris 3-1 (Lewandowski 8', Tolisso 37', 69'; Mbappé 50')

27/09/17: Paris - Bayern 3-0 (Dani Alves 2', Cavani 31', Neymar 63- ')

18/10/00: Bayern - Paris 2-0 (Salihamidžić 3', Paulo Sérgio 89')

26/09/00: Paris - Bayern 1-0 (Laurent Leroy 90')

05/11/97: Paris - Bayern 3-1 (Gava 17', Maurice 73', Leroy 75'; Babbel 28')

22/10/97: Bayern - Paris 5-1 (Elber 4', 73', Jancker 21', 47', Helmer 51'; Simone 48')

23/11/94: Bayern - Paris 0-1 (Weah 80')

14/09/94: Paris - Bayern 2-0 (Weah 39', Bravo 80')



L'opinione dei reporter

Chris Burke, Paris reporter: il Lione non è stato all'altezza del Bayern ma ha fatto un grande favore ai connazionali del Paris rimuovendo quell'aura di invincibilità alla formazione bavarese. Il PSG avrà guardato la semifinale leccandosi i baffi pensando alla linea difensiva alta e alle tante azioni da gol fallite dall'OL. I ragazzi di Thomas Tuchel adesso oltre alle tante individualità, giocano con una ritrovata fiducia e unità di squadra e si sentono pronti a sedersi sul trono d'Europa. Battere il Bayern toglierebbe qualsiasi dubbio sul fatto di meritare la corona.

Lewandowski è il capocannoniere del torneo con 15 gol Getty Images

Jordan Maciel, reporter Bayern: Bayern e Paris si affrontano per la coppa e il triplete. Con entrambe le squadre ricche di talento in avanti, la finale potrebbe vincerla chi difende meglio. Tuchel avrà preso appunti di come Barcellona e Lione hanno sfondato la retroguardia bavarese, anche se invano, mentre dall'altro lato l'approccio di Hans-Dieter Flick sarà chiaro: concentrazione, pressing asfissiante dal primo secondo, e gol a inizio partita. In poche parole lo stesso copione.

Le parole degli allenatori

A seguire

Prossima tappa?

La vincitrice della UEFA Champions League giocherà la Supercoppa UEFA contro la vincente della UEFA Europa League (Siviglia o Inter) giovedì 24 settembre. Sia Paris che Bayern sono già certe di un posto nel sorteggio del 1° ottobre per la fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21.