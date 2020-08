Lione - Bayern: dove vederla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Lione affronterà il Bayern alle 21:00 CET di mercoledì 19 agosto nella seconda semifinale della UEFA Champions League 2019/20.



Dove guardare la partita in TV

Scopri dove vedere la partita di UEFA Champions League in TV.

Conosciamo le squadre

Il Lione festeggia la vittoria ai quarti di finale contro il Manchester City Getty Images

Lione

Ranking UEFA: 17°

Questa stagione: P9 W4 D2 L3 F14 A11

Come è arrivato sin qui: seconda Gruppo G, 2-2 Juventus (gol in trasferta, ottavi), 3-1 Manchester City (quarti)

Ultime cinque partite: VSPSS

Miglior marcatore: Memphis Depay (6)

Passata stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: semifinale (2009/10, 2019/20)

Bayern

UEFA ranking: 2°

Questa stagione: P9 V9 P0 S0 GF39 GS8

Come è arrivato sin qui: prima Gruppo B, 7-1 Chelsea (ottavi), 8-2 Barcellona (quarti)

Ultime cinque partite: VVVVV

Miglior marcatore: Robert Lewandowski (14)

Passata stagione: quarti di finale

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: vincente x5 (ultima volta 2012/13)

Probabili formazioni

Lione: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Toko Ekambi

Indisponibili: nessuno

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišić, Müller, Gnabry; Lewandowski

Indisponibili: Pavard (caviglia)



L'opinione dei reporter

David Crossan, reporter Lione: un fulmine può cadere tre volte nello stesso punto? Il Lione ci crede nonostante il Bayern abbia letteralmente distrutto il Barcellona. Dopo aver battuto Juventus e City, i francesi pensano che tutto sia possibile sfruttando il loro status di sfavoriti. Non mi aspetto che il Lione possa cambiare assetto difensivo o possa essere meno determinato. Dovranno giocare anche meglio di quanto abbiano fatto finora nei turni a eliminazione diretta, ma se il Bayern li prenderà alla leggera, lo farà a suo rischio e pericolo.

Robert Lewandowski festeggia il suo 14esimo gol di questa UEFA Champions League Getty Images

Jordan Maciel, reporter Bayern: se non vedevate favorito il Bayern, avrete sicuramente cambiato idea dopo la mattanza di venerdì nei quarti contro il Barcellona. I tedeschi hanno spazzato via ogni avversario affrontato in questa UEFA Champions League, segnando il record di 39 gol. Flick non vuole fare paragoni col triplete del 2013, ma è difficile non farne adesso. Chiunque affronterà, sembra che solo il Bayern possa perdere il titolo a questo punto.

Le parole degli allenatori

Ultimi risultati

Lione

Forma: VSPSS (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Situazione attuale: 7° posto in Ligue 1, seconda in Coppa di Lega

Bayern

Forma: VVVVV

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, vincitrice Coppa di Germania

Prossima tappa

La vincitrice di questa partita affronterà una tra Lipsia e Paris nella finale che si giocherà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica, domenica 23 agosto alle 21:00 CET.

Dai quarti di finale, tutte le partite si giocano in gara unica in due stadi di Lisbona (Portogallo). Questa partita si giocherà all'Estádio José Alvalade.

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.