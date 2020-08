Alphonso Davies si prepara ad affrontare Lionel Messi

Alphonso Davies, velocissimo terzino sinistro del Bayern, affronterà il suo idolo Lionel Messi ai quarti di UEFA Champions League contro il Barcellona.

Nato in Ghana e cresciuto in Canada, Davies ha esordito con i Vancouver Whitecaps a soli 15 anni e potrebbe concludere la sua prima stagione in Europa con ben tre trofei.

Il Bayern può vincere la UEFA Champions League?

Alphonso Davies: “Certamente. Da come abbiamo giocato in Bundesliga e in Champions League, possiamo andare fino in fondo. Ho la massima fiducia nella squadra e in tutto lo staff e siamo pronti a dare battaglia”.

Guardavo la Champions League da piccolo?

Davies: "Andavo a una scuola calcio e tutti i martedì o i mercoledì, quando a Edmonton erano le 12, guardavamo le partite in classe. Era bellissimo ed è incredibile pensare che ora giocherò in Champions League contro uno dei miei giocatori preferiti. Sono senza parole, è un sogno che si avvera".

Non vedi l'ora di metterti alla prova contro Messi?

Davies: "Sì, lo guardavo sempre e ora me lo troverò contro, ma penserò solo a giocare come so, non cambierò niente e spero di fare del mio meglio. Sappiamo che è un grande giocatore, quindi possiamo solo provarci".

"Sarà una partita incredibile. Sono molto emozionato, ma sono sicuro che lo sarà anche chi la guarda".