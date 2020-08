Indovina la vincitrice della UEFA Champions League con Finals Bracket

Pronostica l'esito delle ultime partite di UEFA Champions League con Finals Bracket, presentato da Gazprom: puoi vincere dei buoni da spendere nel negozio ufficiale della UEFA Champions League: 200 euro per il vincitore, 100 euro per i successivi 9 in classifica.

Dovrai indovinare la vincitrice di ogni partita dai quarti di finale alla finale, inviando i tuoi pronostici entro il 12 agosto alle 21:00 (CET). Il concorso è gratuito ed è disponibile nella sezione UEFA Champions League - Giochi o nell'app per dispositivi Android/iOS. Accedi o registrati per salvare i tuoi pronostici, controllare i tuoi punti e sfidare gli amici!

Per ogni pronostico indovinato guadagnerai tre punti; se ti iscrivi in ritardo, cioè dopo il primo quarto di finale, potrai comunque salvare e controllare i tuoi pronostici, ma non guadagnerai punti. Se salvi i tuoi pronostici in tempo ma li modifichi dopo il primo quarto di finale, non guadagnerai punti.