Eden Hazard: i miei gol preferiti in Champions League e la gioia dell'assist

A pochi giorni dalla ripresa della UEFA Champions League, Eden Hazard del Real Madrid parla a UEFA.com dei suoi ricordi più belli nella competizione, del suo amore per l'assist e del gol più bello che abbia mai visto.

UEFA.com: siamo ad agosto, in piena estate; è un po' strano, ma la Champions League sta per tornare...

Eden Hazard: sì, non posso crederci. Tutto il mondo ha bisogno di guardare un po' di calcio. Il calcio dà la felicità: è per questo che tutti noi lo amiamo. Sono mesi che mancano la Champions League e le partite di questo livello.

Tra i gol che hai segnato in Champions League, qual è il tuo preferito?

Eden Hazard esulta dopo il suo primo gol in Champions League AFP via Getty Images

Forse perché non segno molto, ma è il primo [Schalke 0-3 Chelsea, 2013], che è sempre speciale. Era una trasferta importante e abbiamo giocato una partita fantastica. Potevo passarla a Fernando Torres, e forse avrei dovuto, ma ho fatto da solo e ho avuto la fortuna di segnare. Per questo è il mio preferito. [Torres] aspettava la tripletta, quindi è stata colpa mia: scusa, Fernando.

Preferisci segnare o servire un assist?

Quando vedi la palla entrare, la sensazione è la stessa. Dentro di me non penso solo a segnare, segnare e segnare ancora, come fanno alcuni giocatori. Per quanto riguarda me, io sono più uno che crea, sono più un assistman che una macchina da gol. Preferisco l'assist, ma è anche bello segnare un gol bellissimo, o un gol all'ultimo minuto che ti fa vincere la partita.

Qual è il gol più bello che tu abbia mai visto in Champions League?

Quello di Cristiano [Ronaldo] contro la Juventus [andata dei quarti di finale, 2018]. Ero davanti alla Tv e ho detto "Wow! Che gol!". Anche quello di Gareth Bale contro il Liverpool in finale [2018]. Sono stati due gol bellissimi.

Se tu potessi segnare un gol storico della Champions League, quale sarebbe?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il gol di Zidane' in finale di Champions League 2002 da tutte le angolazioni

È facile: quello di Zinédine Zidane in finale di Champions League contro il Leverkusen [in 2002]. Tiro al volo di sinistro, incrocio e ciao ciao.

Ricordi un gol che hanno segnato contro di te in Champions League e che ti ha fatto pensare "Questo sì che è speciale"?

Sì, nella partita tra Roma e Chelsea [del 2018]. Il tiro al volo di [Edin] Džeko è stato incredibile. Un po' ce lo aspettavamo, perché [Antonio] Conte ci diceva: "Andate su Džeko, andate su Džeko!".

Quel è il gol più spettacolare che tu abbia mai visto?

Il più bello per me? Quello di Dennis Bergkamp con l'Arsenal [contro il Newcastle in Premier League nel 2002]. Un tocco, controllo di palla e gol. Aggirare il difensore in quel modo è veramente speciale".