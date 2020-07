Giocatori, marcatori, finalisti e vincitori più vecchi della Champions League

I calciatori italiani dominano le nostre classifiche dei veterani che hanno raggiunto grandi traguardi in UEFA Champions League. A detenere i primati di calciatore più vecchio, marcatore più vecchio, vincitore della competizione più vecchio e marcatore in finale più vecchio, sono tutti delle leggende della Serie A.

Due giocatori di questa edizione potrebbero potenzialmente entrare nelle nostre classifiche: il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, avrà 42 anni e 208 giorni il 23 agosto, ovvero il giorno della finale di UEFA Champions League, e potrebbe quindi diventare il calciatore più 'anziano' (e potenzialmente marcatore e vincitore) se la sua squadra dovesse arrivare in finale; il portiere del Manchester City, Claudio Bravo, avrà invece 37 anni e 132 giorni nella stessa data, e potenzialmente potrebbe diventare il secondo vincitore più 'anziano' della UEFA Champions League.

Calciatori più vecchi della UEFA Champions League

43 anni e 252 giorni: Marco Ballotta (Lazio) – contro Real Madrid, 11/12/07

41 anni e 317 giorni: Gianluigi Buffon (Juventus) – contro Leverkusen, 11/12/19

41 anni e 255 giorni: Olexandr Shovkovskiy (Dynamo Kyiv) – contro Napoli, 13/09/16

41 anni e 206 giorni: Mark Schwarzer (Chelsea) – contro Atlético, 22/04/14

40 anni e 211 giorni: Alessandro Costacurta (AC Milan) – contro AEK Athens, 21/11/06

"Bisogna mantenere alta la motivazione", ha spiegato Marco Ballotta raccontando il segreto per diventare il più anziano calciatore a giocare in UEFA Champions League e Serie A. "Ma la cosa più importante è continuare a divertirsi sia in allenamento che in partita e, possibilmente, non infortunarsi mai". I quattro calciatori più vecchi della UEFA Champions League sono tutti portieri mentre il difensore Alessandro Costacurta è il calciatore di movimento più anziano di questa speciale classifica.

Marcatori più vecchi della UEFA Champions League

38 anni e 59 giorni: Francesco Totti (Roma) – contro CSKA Moskva, 25/11/14

37 anni e 289 giorni: Ryan Giggs (Manchester United) – contro Benfica, 14/09/11

37 anni e 86 giorni: Filippo Inzaghi (AC Milan) – contro Real Madrid, 03/11/10

37 anni e 71 giorni: Javier Zanetti (Inter) – contro Tottenham Hotspur, 20/10/10

36 anni e 338 giorni: Laurent Blanc (Manchester United) – contro Olympiacos, 23/10/02

L'attaccante Francesco Totti è diventato invece il più vecchio calciatore ad aver segnato in UEFA Champions League quando è andato in gol in casa del Manchester City un paio di giorni dopo il suo 38esimo compleanno; il capitano della Roma nella stessa stagione ha poi migliorato il suo record con la rete al CSKA Moskva. "L'avevo detto: ho 38 anni ma non me li sento", ha raccontato a UEFA.com.

Vincitori più vecchi della UEFA Champions League

38 anni e 331 giorni: Paolo Maldini (AC Milan) – contro Liverpool, 23/05/07

37 anni e 46 giorni: Pietro Vierchowod (Juventus) – contro Ajax, 22/05/96

37 anni e 34 giorni: Alessandro Costacurta (AC Milan) – contro Juventus, 28/05/03

36 anni e 285 giorni: Javier Zanetti (Inter Milan) – contro Bayern München, 22/05/10

36 anni e 276 giorni: Marco Materazzi (Inter) – contro Bayern München, 22/05/10

Finalisti più vecchi della UEFA Champions League

40 anni e 211 giorni: Edwin van der Sar (Manchester United) – contro Barcellona, 28/05/11

39 anni e 126 giorni: Gianluigi Buffon (Juventus) – contro Real Madrid, 03/06/17

38 anni e 331 giorni: Paolo Maldini (AC Milan) – contro Liverpool, 23/05/07

38 anni e 66 giorni: Lothar Matthäus (Bayern Munchen) –contro Manchester United, 26/05/99

37 anni e 180 giorni: Ryan Giggs (Manchester United) – contro Barcellona, 28/05/11

Marcatori più vecchi in una finale di UEFA Champions League

36 anni e 333 giorni: Paolo Maldini (AC Milan) – contro Liverpool, 25/05/05

Il difensore dell'AC Milan, Paolo Maldini, è diventato il calciatore più vecchio a segnare in una finale della competizione la notte in cui la sua squadra ha subito la sconfitta forse più famosa della storia recente della UEFA Champions League, quando si è fatta rimontare tre reti prima di perdere ai rigori. La sua squadra ha fatto ammenda di quella sconfitta nella finale del 2007 quando si è presa la rivincita col Liverpool battendoli 2-1 ad Atene, permettendo così a Maldini di diventare il giocatore più anziano a sollevare il trofeo.