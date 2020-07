Buffon, dieci e lode in Scudetti

La stagione 2019/20 è destinata a concludersi all'insegna dei record per Gianluigi Buffon: dopo aver superato Paolo Maldini per numero di apparizioni in Serie A ed essere così diventato il giocatore più presente nella storia del torneo, domenica il numero uno della Juventus si è regalato un altro primato.

Nono Scudetto di fila per la Juventus



Grazie al successo 2-0 contro la Sampdoria che ha regalato alla Juventus il nono Scudetto di fila (sempre per restare in tema di record...), Buffon è diventato il primo giocatore a toccare quota dieci trionfi nel massimo campionato italiano, tutti ottenuti con la maglia bianconera.

L'estremo difensore stacca così in questa speciale classifica un nutrito numero di compagni di club: UEFA.com passa in rassegna i giocatori più vincenti nella storia della Serie A.

I GIOCATORI PIÙ VINCENTI NELLA STORIA DELLA SERIE A

10 SCUDETTI

Gianluigi Buffon (Juventus 2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/2020)

9 SCUDETTI

Leonardo Bonucci (Inter 2005/06; Juventus 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/2020)

Giorgio Chiellini (Juventus 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020)

8 SCUDETTI

Andrea Barzagli (Juventus 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

Giovanni Ferrari (Juventus 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35; Inter 1937/38, 1939-40; Bologna 1940/41)

Giuseppe Furino (Juventus 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84)

Virginio Rosetta (Pro Vercelli 1920/21, 1921/22; Juventus 1925/26, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35)

7 SCUDETTI

Roberto Bettega (Juventus 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82)

Alessandro Costacurta (Milan 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04)

Ciro Ferrara (Napoli 1986/87, 1989/90; Juventus 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03)

Stephan Lichtsteiner (Juventus 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Paolo Maldini (Milan 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04)

Claudio Marchisio (Juventus 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Gaetano Scirea (Juventus 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86)