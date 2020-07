Non basta Manolas, Napoli raggiunto

Bologna-Napoli 1-1 (Musa Barrow 80'; Manolas 7')

Il Napoli pareggia la seconda partita consecutiva e viene raggiunto in classifica dal Milan. Al Dall’Ara, nella 33esima giornata, la squadra di Gennaro Gattuso passa subito in vantaggio con Kostas Manolas, ma il Bologna acciuffa il pareggio grazie a un gol a dieci minuti dalla fine di Musa Barrow: la sfida finisce 1-1.



La squadra di Gattuso sblocca il risultato dopo appena sette minuti. Sul corner battuto da Politano, Manolas colpisce di testa in tuffo e batte Łukasz Skorupski, portiere polacco dei Felsinei. Per il difensore greco è il gol numero in campionato.

La squadra di Siniša Mihajlović trova il pareggio con Ibrahima Mbaye, ma il gol è annullato per millimetrico offside del difensore senegalese. Si va al riposo con il Napoli in vantaggio e nella ripresa Hirving Lozano è protagonista di una bella azione personale, ma il messicano ex PSV calcia alto.

Ai Felsinei viene annullato un altro gol, sempre per fuorigioco, di Rodrigo Palacio, ma a dieci minuti dalla fine la squadra di Mihajlović realizza l’1-1: la firma è del gabbiano Musa Barrow, su assist di Roberto Soriano.

I padroni di casa premono e prima Palacio sfiora il 2-1, poi il brasiliano Danilo colpisce il palo in pieno recupero. La sfida del Dall’Ara termina in parità.

Sassuolo-Juventus ore 21.45CET

MARTEDI' 14 LUGLIO 2020



Atalanta-Brescia 6-2 (Pašalić 2’, 55’, 58’, de Roon 25’, Malinovskyi 28’, Zapata 30’; Torregrossa 8’, Špalek 83’)

Dopo il pareggio contro la Juventus, l’Atalanta torna al successo e sale momentaneamente al secondo posto in classifica. Al Gewiss Stadium, nell’anticipo della 33esima giornata, la Dea travolge 6-2 il Brescia nel derby lombardo e scavalca Inter e Lazio: finisce 6-2 per la squadra di Gian Piero Gasperini, trascinata dalla tripletta di uno scatenato Mario Pašalić.



La sfida si sblocca dopo appena due minuti. Malinovskyi tocca in area per Pašalić, il croato ex Chelsea e Milan di destro batte Lorenzo Andrenacci sul primo palo: 1-0. Il Brescia non sta a guardare: Ernesto Torregrossa si presenta a tu per tu con Marco Sportiello e gli calcia addosso dopo aver rubato il pallone a Mattia Caldara, poi all’8’ arriva il pareggio.

Torregrossa questa volta approfitta della disattenzione di Caldara e realizza l’1-1. Al 25’, comunque, la squadra di Gasperini torna avanti. Il tedesco Robin Gosens entra in area e scarica all’indietro per Marten de Roon, il centrocampista olandese con un tocco di controbalzo supera Andrenacci e riporta avanti la Dea.

Tre minuti e arriva il tris, opera dell’ucraino Malinovskyi, che con un bolide da fuori area trova l’angolino basso. Prima dell’intervallo c’è un’altra rete, realizzata in tuffo di testa da Duván Zapata sul cross di Gosens: per l’attaccante colombiano è il gol numero 16 in campionato.

Nella ripresa arrivano altri due gol di Pašalić, servito prima da Malinovskyi e poi dal giovane Ebrima Colley. A sette minuti dalla fine, la squadra di Diego López riesce a segnare un’altra rete con il centrocampista slovacco Nikolas Špalek, dopo il recupero di Sandro Tonali.

Finisce 6-2 per l’Atalanta, che colleziona la decima vittoria nelle ultime undici partite di campionato; per il Brescia la salvezza è sempre più complicata.





MERCOLEDI' 15 LUGLIO