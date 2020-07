Sorteggio quarti e semifinali di Champions League: i confronti diretti

Il sorteggio dei quarti e delle semifinali di UEFA Champions League, in programma venerdì, non prevede limitazioni. UEFA.com analizza le statistiche nei confronti diretti tra tutte le squadre ancora in gara.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Manchester City - Atalanta 5-1

contro Atlético N/D

contro Barcelona N/D

contro Bayern N/D

contro Chelsea N/D

contro Juventus N/D

contro Leipzig N/D

contro Lyon V1 P1 S0 GF2 GS1

contro Manchester City V0 P1 S1 GF2 GS6

contro Napoli N/D

contro Paris N/D

contro Real Madrid N/D

contro Atalanta N/D

contro Barcelona V2 P1 S1 GF5 GS3

contro Bayern V2 P1 S3 GF4 GS8

contro Chelsea V2 P3 S2 GF11 GS11

contro Juventus V2 P2 S2 GF5 GS6

contro Leipzig N/D

contro Lyon N/D

contro Manchester City N/D

contro Napoli N/D

contro Paris N/D

contro Real Madrid V3 P2 S5 GF11 GS16

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Semifinale di andata 2012/13: Bayern - Barcelona 4-0

contro Atalanta N/D

contro Atlético V1 P1 S2 GF3 GS5

contro Bayern V2 P2 S6 GF14 GS18

contro Chelsea V4 P6 S4 GF22 GS19

contro Juventus V4 P4 S3 GF13 GS10

contro Leipzig N/D

contro Lyon V5 P3 S0 GF21 GS8

contro Manchester City V5 P0 S1 GF12 GS5

contro Paris V5 P3 S3 GF22 GS16

contro Real Madrid V2 P3 S3 GF10 GS13

contro Atalanta N/D

contro Atlético V3 P1 S2 GF8 GS4

contro Barcelona V6 P2 S2 GF18 GS14

contro Juventus V5 P2 S3 GF17 GS10

contro Leipzig N/D

contro Lyon V4 P2 S2 GF11 GS9

contro Manchester City V3 P0 S3 GF10 GS9

contro Napoli V1 P2 S1 GF6 GS7

contro Paris V3 P0 S5 GF11 GS12

contro Real Madrid V11 P3 S12 GF39 GS41

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda il gol di Iniesta allo scadere contro il Chelsea nel 2009

contro Atalanta N/D

contro Atlético V2 P3 S2 GF11 GS11

contro Barcelona V4 P6 S4 GF19 GS22

contro Juventus V1 P2 S1 GF5 GS7

contro Leipzig N/D

contro Lyon N/D

contro Manchester City V2 P0 S0 GF2 A0

contro Napoli V1 P0 S1 GF5 GS4

contro Paris V2 P3 S3 GF11 GS10

contro Real Madrid V2 P1 S0 GF4 GS2

contro Atalanta N/D

contro Atlético V2 P2 S2 GF6 GS5

contro Barcelona V4 P4 S3 GF10 GS13

contro Bayern V3 P2 S5 GF10 GS17

contro Chelsea V1 P2 S1 GF7 GS5

contro Leipzig N/D

contro Manchester City V3 P2 S1 GF7 GS4

contro Napoli V1 P0 S1 GF2 GS3

contro Paris V6 P2 S0 GF17 GS6

contro Real Madrid V9 P2 S10 GF25 GS26

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lyon - Leipzig 2-2

contro Atalanta N/D

contro Atlético N/D

contro Barcelona N/D

contro Bayern N/D

contro Chelsea N/D

contro Juventus N/D

contro Lyon V0 P1 S1 GF2 GS4

contro Manchester City N/D

contro Napoli V1 P0 S1 GF3 GS3

contro Paris N/D

contro Real Madrid N/D

contro Atalanta V0 P1 S1 GF1 GS2

contro Atlético N/D

contro Barcelona V0 P3 S5 GF8 GS21

contro Bayern V2 P2 S4 GF9 GS11

contro Chelsea N/D

contro Leipzig V1 P1 S0 GF4 GS2

contro Manchester City V1 P1 S0 GF4 GS3

contro Napoli N/D

contro Paris N/D

contro Real Madrid V3 P4 S3 GF11 GS14

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Fase a gironi 2018/19: Man City - Lyon 1-2

contro Atalanta V1 P1 S0 GF6 GS2

contro Atlético N/D

contro Barcelona V1 P0 S5 GF5 GS12

contro Bayern V3 P0 S3 GF9 GS10

contro Chelsea V0 P0 S2 F0 GS2

contro Juventus V1 P2 S3 GF4 GS7

contro Leipzig N/D

contro Lyon V0 P1 S1 GF3 GS4

contro Napoli V2 P1 S1 GF8 GS6

contro Paris V1 P2 S0 GF3 GS2

contro Atalanta N/D

contro Atlético N/D

contro Bayern V1 P2 S1 GF7 GS6

contro Chelsea V1 P0 S1 GF4 GS5

contro Juventus V1 P0 S1 GF3 GS2

contro Leipzig V1 P0 S1 GF3 GS3

contro Lyon N/D

contro Manchester City V1 P1 S2 GF6 GS8

contro Paris V0 P3 S1 GF3 GS5

contro Real Madrid V0 P1 S3 GF3 GS9

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights quinta giornata: Real Madrid - Paris 2-2

contro Atalanta N/D

contro Barcelona V3 P3 S5 GF16 GS22

contro Bayern V3 P0 S3 GF12 GS11

contro Chelsea V3 P3 S2 GF10 GS11

contro Juventus V0 P2 S6 GF16 GS17

contro Leipzig N/D

contro Lyon N/D

contro Manchester City V0 P2 S1 GF2 GS3

contro Napoli V1 P3 S0 GF5 GS3

contro Real Madrid V3 P3 S4 GF14 GS13

contro Atalanta N/D

contro Atlético V5 P2 S3 GF16 GS11

contro Barcelona V3 P3 S2 GF13 GS10

contro Bayern V12 P3 S11 GF41 GS39

contro Chelsea V0 P1 S2 GF2 GS4

contro Juventus V10 P2 S9 GF26 GS25

contro Leipzig N/D

contro Lyon V3 P4 S3 GF14 GS11

contro Napoli V3 P1 S0 GF9 GS3

contro Paris V4 P3 S3 GF13 GS14