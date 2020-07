La Champions League finora: il Lione alla prova del nove

Il ritorno di Memphis Depay da un infortunio potrebbe essere fondamentale per il Lione, che si appresta a sfidare la Juventus nella gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League.



La stagione finora

Bilancio: V3 P2 S2 GF10 GS8

Miglior marcatore: Memphis Depay (5)

La stagione in dieci parole: una squadra indomita che può sempre spingersi oltre le aspettative.

Secondo classificato Gruppo G

▪ Lyon - Zenit 1-1 (Depay 51' rig.; Azmoun 41')

▪ Leipzig - Lyon 0-2 (Depay 11', Terrier 65')

▪ Benfica - Lyon 2-1 (Rafa Silva 4', Pizzi 86'; Depay 70')

▪ Lyon - Benfica 3-1 (Andersen 4', Depay 33', Traoré 89'; Seferović 76')

▪ Zenit - Lyon 2-0 (Dzyuba 42', Ozdoev 84')

▪ Lyon - Leipzig 2-2 (Aouar 50', Depay 82')

Ottavi di finale

Andata (26 febbraio): Lyon - Juventus 1-0 (Tousart 31')

Grazie all'ottima prestazione di Bruno Guimarães, Lucas Tousart e Houssem Aouar a metà campo, il Lione ha sconvolto i pronostici e ha battuto la Juventus per la prima volta nella sua storia.

L'opinione degli esperti: David Crossan, reporter Lione di UEFA.com

Nella gara di ritorno contro la Juve, il Lione dovrebbe essere più in forma perché la lunga sosta gli ha consentito di recuperare Memphis Depay e Jeff Reine-Adélaïde, pedine importanti in attacco.

Chi è l'allenatore?

Dopo i due trofei nazionali conquistati con il Lille nel 2011, Rudi Garcia ha allenato la Roma e ha collezionato due secondi posti, tornando in Francia nel 2016. Nel 2018 ha portato il Marsiglia alla finale di UEFA Europa League, perdendo contro l'Atlético Madrid a Lione. A maggio 2019 è passato all'OL.

L'allenatore del Lyon, Rudi Garcia Getty Images

La frase: "Per me il calcio è uno show. Se giochiamo bene vinciamo. Bisogna avere un'avversione per la sconfitta e giocare sempre per vincere".

Approccio tattico

Garcia schiera un 4-3-3 offensivo ma sa sempre adattare la squadra agli avversari. Il suo Lione può giocare con un 4-2-3-1 o un 3-5-2 più coperto, come ha fatto all'andata contro la Juve. Fondamentale il centrocampo: la tecnica e i veloci passaggi di Guimarães e Aouar sono uno dei fattori del successo del Lione.

La stella: Memphis Depay

L'ex attaccante del Manchester United ha segnato cinque gol in altrettante gare di UEFA Champions League e nove in 13 partite di Ligue 1. Fermato da un infortunio al ginocchio a dicembre, è di nuovo disponibile e potrebbe fare la differenza nelle ultime partite della stagione.