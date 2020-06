Gli allenatori che hanno vinto la UEFA Champions League

Jürgen Klopp è stato l'ultimo tecnico a incidere il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, alzando al cielo il trofeo nel 2019 dopo una entusiasmante cavalcata fino alla finale di Madrid, vinta dal suo Liverpool ai danni del Tottenham.

Klopp è l'ultimo in ordine di tempo di una lunga lista, iniziata nel 1956 con il nome di José Villalonga, primo allenatore a vincere la competizione, con il Real Madrid. In totale sono 41 i tecnici che sono stati capaci di portare in trionfo le loro squadre nella Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il record di vittorie appartiene a Bob Paisley, Zinédine Zidane e Carlo Ancelotti, gli unici riusciti nell'impresa di vincerne tre edizioni.

Sono invece 15 gli allenatori che hanno vinto due edizioni del torneo, da Villalonga fino a Pep Guardiola, passando per Nereo Rocco, Helenio Herrera, Arrigo Sacchi e José Mourinho. L'Italia la fa da padrona, con 11 trofei vinti da tecnici tricolore, davanti ai dieci degli allenatori spagnoli e agli otto dei tedeschi. Solamente un allenatore non europeo* ha vinto la competizione: Luis Carniglia, tecnico del Real Madrid campione nel 1958 e 1959.

Gli allenatori vincitori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League:

José Villalonga (1956, 1957)

Luis Carniglia (1958, 1959)

Miguel Muñoz (1960, 1966)

Béla Guttmann (1961, 1962)

Nereo Rocco (1963, 1969)

Helenio Herrera (1964, 1965)

Jock Stein (1967)

Matt Busby (1968)

Ernst Happel (1970, 1983)

Rinus Michels (1971)

Ştefan Kovács (1972, 1973)

Udo Lattek (1974)

Dettmar Cramer (1975, 1976)

Bob Paisley (1977, 1978, 1981)

Brian Clough (1979, 1980)

Tony Barton (1982)

Joe Fagan (1984)

Giovanni Trapattoni (1985)

Emerich Jenei (1986)

Artur Jorge (1987)

Guus Hiddink (1988)

Arrigo Sacchi (1989, 1990)

Ljupko Petrović (1991)

Johan Cruijff (1992)

Raymond Goethals (1993)

Fabio Capello (1994)

Louis van Gaal (1995)

Marcello Lippi (1996)

Ottmar Hitzfeld (1997, 2001)

Jupp Heynckes (1998, 2013)

Alex Ferguson (1999, 2008)

Vicente del Bosque (2000, 2002)

Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014)

José Mourinho (2004, 2010)

Rafael Benitez (2005)

Franck Rijkaard (2006)

Josep Guardiola (2009, 2011)

Roberto Di Matteo (2012)

Luis Enrique (2015)

Zinédine Zidane (2016, 2017, 2018)

Jürgen Klopp (2019)

* Helenio Herrera era in possesso della doppia cittadinanza, argentina e francese.