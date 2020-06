La vecchia guardia della UEFA Champions League

Ci sono state 65 edizioni della competizione per club più importante d'Europa, 28 da quando la Coppa dei Campioni è diventata UEFA Champions League.

Con 13 titoli in totale (di cui cinque nelle prime cinque edizioni), il Real Madrid è la squadra più vincente a livello europeo. Tuttavia, come evidenziano le statistiche, il Barcellona gli si è avvicinato molto negli ultimi anni.

Squadre con almeno 200 partite disputate in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni

Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol segnati Gol subiti Trofei 1 Real Madrid (ESP) 438 262 76 100 972 478 13 2 Bayern München (GER) 348 202 72 74 708 347 5 3 Barcelona (ESP) 317 187 73 57 630 303 5 4 Man. United (ENG) 279 154 66 59 506 264 3 5 Juventus (ITA) 278 140 69 69 439 269 2 6 Benfica (POR) 258 114 59 85 416 299 2 7 AC Milan (ITA) 249 125 64 60 416 231 7 8 Porto (POR) 245 110 57 78 364 276 2 8 Dynamo Kyiv (UKR) 233 97 52 84 333 283 0 9 Ajax (NED) 227 102 62 63 356 251 4 10 Liverpool (ENG) 217 121 47 49 408 196 6 11 Celtic (SCO) 212 100 36 76 324 250 1 12 Arsenal (ENG) 201 101 43 57 332 218 0 13 Anderlecht (BEL) 200 70 44 86 282 320 0

• Il Real Madrid ha partecipato a 50 edizioni del torneo (14 in più del Bayern, secondo) e ne ha vinte 13, un record. Le merengues hanno vinto, pareggiato e perso più partite di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni di qualsiasi altra squadra (segnando e subendo più gol di tutte).

• La Dynamo Kyiv è la squadra più in alto in classifica che non ha mai vinto la competizione (i suoi unici due successi continentali sono arrivati in Coppa delle Coppe).

Squadre con almeno 150 partite disputate in UEFA Champions League

Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol segnati Gol subiti Trofei 1 Barcelona (ESP) 271 161 64 46 543 261 4 2 Real Madrid (ESP) 268 161 51 56 571 292 7 3 Bayern München (GER) 254 144 54 56 498 260 2 4 Man. United (ENG) 238 128 59 51 406 219 2 5 Porto (POR) 208 91 52 65 295 235 1 6 Juventus (ITA) 201 99 54 48 315 198 1 7 Arsenal (ENG) 191 96 42 53 311 208 0 8 AC Milan (ITA) 181 87 51 43 266 161 3 9 Dynamo Kyiv (UKR) 171 64 40 67 252 228 0 10 Chelsea (ENG) 167 83 48 36 285 154 1 11 Ajax (NED) 152 60 47 45 215 177 1

• Contando anche le qualificazioni, il Barcellona ha giocato più partite di UEFA Champions League di qualsiasi altra squadra (271, tre in più del Real Madrid) e ha anche pareggiato di più.

• Barcellona e Real Madrid detengono il record di vittorie nella competizione (161), ma il Madrid ha segnato e subito più gol di tutti.

• La Dynamo Kiev ha un primato poco invidiabile, avendo perso più partite di tutti in UEFA Champions League: 67 (due in più del Porto). L'Arsenal è invece la squadra più in alto in classifica che non ha mai vinto la competizione.



Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2020 – Per l'ultima versione, vedere il manuale statistico della UEFA Champions League