Intervista con Thibaut Courtois: dopo il lockdown, si torna al lavoro!

Il Real Madrid ha ripreso ad allenarsi per cercare di chiudere la stagione 2019/20. Come hanno vissuto il lockdown i suoi giocatori? Lo chiediamo a Thibaut Courtois.

Il portiere belga ha parlato con UEFA.com di questi due mesi senza calcio e di com'è stato tornare sul campo.

La ripresa degli allenamenti…

Courtois in allenamento questo mese Real Madrid via Getty Images

Sta andando abbastanza bene. È sempre bello passare del tempo a casa con la famiglia, ma dopo qualche settimana cominci ad annoiarti. Vuoi solo tornare alla vita di prima, allenarti e giocare. [Mi allenavo a casa] con il tapis roulant, i pesi, ecc. Per fortuna ho un giardino e posso fare esercizio all'aperto. Il primo giorno di allenamento, dopo due mesi, è stato come se fosse passata solo una settimana, non avevo perso niente. Stavo bene ed è per questo che sono pronto per i prossimi impegni.

Naturalmente dobbiamo seguire un protocollo. Soprattutto la prima settimana è stata un po' strana. Se non altro mi allenavo con il preparatore, ma non potevo tirare, passare la palla, ecc. Poi però ci siamo abituati. Il lavoro che faccio è lo stesso degli ultimi 11 mesi, non è cambiato molto. Non vediamo l'ora di allenarci 11 contro 11, con tutti sorridenti e senza problemi, ma ci arriveremo un passo alla volta.

Il lockdown…

Courtois e le dita da PlayStation

Alla fine mi sono riposato due mesi, una cosa impensabile. In stagione non hai mai due mesi liberi, sei sempre esposto allo stress e all'adrenalina. Da un lato è bello, perché giocare partite importanti nei grandi stadi dà dipendenza e ci piace. Ti spinge a fare meglio, ma avere due mesi liberi per riposarsi un po' e lavorare per migliorare la condizione fisica è stato di grande aiuto.

Non mi sono messo a cucinare o cose del genere, e a malapena guardavo la TV. Ho visto qualche serie, come quella su Michael Jordan, ma poco altro. Ho passato molto tempo davanti ai videogiochi e ho partecipato a tornei di tutti i tipi. Sinceramente mi sono divertito e ho visto che molti sportivi hanno aderito a queste iniziative virtuali. Il lockdown ha dato una bella spinta agli e-sport: sono stati gli unici che ne hanno beneficiato.

Rimanere in contatto…

Il portiere è rimasto lontano dai suoi figli

Ho parlato con i miei figli, che abitano a cinque minuti da qui, ma non potevo vederli perché c'era il lockdown. Potevo essere asintomatico e non volevo rischiare: ho fatto passare un po' di tempo per essere sicuro che non lo avessi [il COVID-19].

Ho sentito gli amici un po' più spesso. Quando giochi alla PlayStation, magari ti ritrovi in sei, sette o otto persone e parli come al telefono. L'unica differenza è stata il mio compleanno, che è l'11 maggio. Mia sorella mi ha fatto una sorpresa e mi ha mandato dei video delle persone che mi vogliono bene.

Quello che mi è mancato davvero è stato guardare il calcio, l'NBA e la Formula 1 in diretta. È la cosa che mi è mancata di più.