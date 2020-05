Roberto Carlos ricorda il gol al volo di Zidane

Roberto Carlos è uno dei calciatori più rappresentativi della sua epoca ma è anche l'autore dell'assist di uno dei gol più belli di sempre. Il brasiliano ci parla dei suoi ricordi del 15 maggio 2002 e del suo ruolo nello splendido gol al volo di Zinédine Zidane nella finale di UEFA Champions League vinta dal suo Real Madrid contro il Bayern Leverkusen.

"Non parlo del gol, io posso parlarvi del [mio] passaggio. La gente dice 'che passaggio incredibile' e io rispondo 'incredibile? È stato semplicemente perfetto!' Nel punto giusto, all'altezza giusta e sul sinistro di Zizou che non avrebbe potuto colpirla di destro da lì.

Ha segnato un bel gol ma se non fosse stato per quel passaggio, se il passaggio non fosse stato così preciso... quel passaggio è stato incredibile!

"Il lancio di [Santiago] Solari è stato lungo, come se avesse mirato fuori dallo stadio. È stato pessimo. Un lancio alto sul mio marcatore diretto alto due metri. Poi la palla è passata e io ho corso più veloce di lui. Se avesse allungato il piede, mi sarei infortunato ma fortunatamente andavo veloce.

Guarda gli highlights della finale di Champions League 2002

Era la mia unica possibilità perché c'era un giocatore dei Leverkusen che mi inseguiva, quindi se avessi controllato la palla, me l'avrebbe rubata. La palla è arrivata rimbalzando e l'ho crossata. Non sapevo nemmeno che Zizou fosse lì, l'unica cosa che ho fatto è stato guardare a destra e crossare perché ho visto qualcuno in bianco arrivare.

Non c'era alternativa. In quel momento fissi il pallone e non riesci a guardarti bene intorno perché se ti giri, l'avversario te la prende. Così ho fatto uno scatto, ho visto qualcuno che arrivava e ho fatto il passaggio proprio al centro dell'area, e uno dei migliori giocatori del mondo era proprio lì.

È stato un gol particolare perché il passaggio è stato pessimo, il cross è stato più o meno discreto eppure il gol di Zizou è stato recentemente scelto da France Football come il più bel gol in una finale di Champions League".

