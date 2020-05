Bernardo Silva: da raccattapalle del Benfica a stella del City

Bernardo Silva è l'ultimo protagonista delle nostre interviste settimanali alle stelle della UEFA Champions League.

A febbraio ha raccontato a UEFA.com della sua infanzia al Benfica, del periodo al Monaco e della crescita al Manchester City con Pep Guardiola.

UEFA.com: abbiamo sentito tante belle storie di te quando facevi il raccattapalle al Benfica. Ho letto che sei stato all'ultima partita di Rui Costa e che hai anche festeggiato un gol con Nuno Gomes. Devono essere stati momenti incredibili.

Bernardo Silva: ero un comune tifoso del Benfica. Anche mio padre tifava Benfica e io sono andato tante volte allo stadio con lui. Quando avevo 14-15 anni facevo il raccattapalle all'Estàdio da Luz. Era fantastico. Ero vicinissimo ai miei idoli, ai giocatori del Benfica.

Ricordo perfettamente quel gol. Credo fosse contro il Napoli quello dell'esultanza di Nuno Gomes. Poi ricordo di essere stato il raccattapalle all'ultima partita di Rui Costa. Lì ho vissuto dei momenti bellissimi da semplice tifoso. All'epoca vivevo il calcio in maniera diversa perché lo vivevo dall'esterno. Ma sono stati comunque momenti fantastici.

Rui Costa è stato un idolo per te?

Sì, lo era, senza dubbio, perché giocava in una posizione simile alla mia, perché giocava per il Benfica e per la nazionale portoghese. È stato uno dei più grandi centrocampisti che il Portogallo abbia mai avuto. Quindi, ovviamente, era un idolo per me.

Ci sono stati momenti da ragazzo in cui hai creduto che il tuo fisico non fosse all'altezza, oppure hai sempre creduto che con la tua tecnica, intelligenza, le cose avrebbero comunque funzionato?

Beh, sì è capitato. Quando ero al Benfica ho smesso di giocare per alcuni anni perché fisicamente non ero sviluppato come gli altri, quindi ovviamente un po' sono stato penalizzato. Io però ho sempre creduto nelle mie capacità, e ho sempre cercato di compensare in altri modi perché all'epoca fisicamente ero molto più debole degli altri. Credo tuttavia che questo aspetto mi abbia anche fatto crescere.

Com'è avvenuto il trasferimento dal Benfica al Monaco?

È stato un cambiamento difficile per me perché era la prima volta che lasciavo casa, il mio paese, la mia città. È stata una decisione che ho preso pensando alla mia carriera, ed è andata molto bene.

Sono stato molto felice al Monaco e sono molto contento di aver preso questa decisione. Ho passato tre stagioni fantastiche, l'ultima in particolare è stata meravigliosa. All'inizio è stato molto difficile perché ero lontano dai miei genitori, dai miei amici, dalla mia città. Lasciare le persone che ami è sempre dura.

Nel 2016/17 hai vinto il campionato e sei arrivato in semifinale di UEFA Champions League . Raccontaci qualcosa di quella stagione e di quella squadra.

È stata una delle stagioni più belle della mia carriera. Non saprei scegliere tra quella e la scorsa qui al Manchester City. Il Monaco aveva una squadra di giovani e nessuno si aspettava trofei da noi a inizio stagione ma alla fine siamo arrivati persino in semifinale di Champions League. Abbiamo battuto il PSG nella corsa al campionato, cosa impensabile alla vigilia. Mi sono davvero divertito a giocare lì. Quella era una squadra che giocava senza paura.

Hai affrontato anche il Manchester City in due partite molto emozionanti. Cosa ricordi di quelle sfide?

Mi ricordo perfettamente di quella sfida a eliminazione diretta finita nel migliore dei modi per noi. Abbiamo perso l'andata 5-3 ma in casa abbiamo poi vinto 3-1. È stato fantastico perché la Champions League è una competizione speciale e un torneo a sé.

Aver giocato l'andata con quell'incredibile atmosfera è stato fantastico. Quel clima è tipico nel calcio inglese. Forse aver giocato quelle due importanti partite ha convinto il club a mettersi sulle mie tracce e a prendermi poco dopo.

Raccontaci di come ti sei ambientato al City. Nella prima stagione sei partito 15 volte da titolare in Premier League mentre nella passata hai raddoppiato le presenze da titolare (31).

Penso che quando ci si trasferisce da un'altra nazione o da un altro club, sia tutta una questione di adattamento. Devi capire i metodi di lavoro del tuo nuovo allenatore, come sono i tuoi nuovi compagni di squadra. All'inizio, quando mi sono trasferito, mi sono adattato bene ma, naturalmente, c'è sempre un margine di miglioramento.

Adesso sto molto bene. Mi sento a casa. È un processo naturale. Succede con molti giocatori: è successo con [Leroy] Sané ed è successo con [Riyad] Mahrez. I giocatori avranno sempre bisogno di tempo per adattarsi. Sono molto felice di essere qui e di lavorare con questa società.

Quanto ha contato Pep Guardiola nella tua crescita e come ti ha migliorato?

A parte l'aspetto tattico, è un allenatore che va molto in fondo. Siamo simili perché entrambi vogliamo sempre di più. Quando vinciamo 3-0 o 4-0, per esempio, vogliamo ancora di più. Vincere dieci partita di fila non ci fa sentire appagati.

Ho imparato molto qui perché questo è un club che vuole sempre vincere. La fame di vittorie e di titoli è una cosa che mi ha influenzato molto e ha cambiato la mia mentalità.