Classiche di Champions League: Galatasaray - Real Madrid 3-2

Dopo aver vinto 3-0 all'andata, il Real Madrid va a Istanbul in netto vantaggio per affrontare il Galatasaray, ma deve sudare molto per raggiungere la sua 24ª semifinale.



Contesto

Sei giorni prima, il Real Madrid aveva battuto il Galatasaray in grande stile con le reti di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e del subentrato Gonzalo Higuaín. Nettamente staccata dal Barcellona in campionato, la squadra di José Mourinho cerca di rivincere la UEFA Champions League dopo 11 anni. Il Galatasaray ha le sue occasioni nel primo tempo ma non riesce a evitare lo stesso destino del 2001: l'uscita ai quarti contro il Real.

I protagonisti

Cristiano Ronaldo : nelle fasi precedenti della stagione, Ronaldo supera le 500 presenze e i 300 gol in carriera. Il 2012/13 è la terza di sei stagioni consecutive in cui segna almeno 50 gol con il Real Madrid. Non a caso, a fine anno viene premiato per la seconda volta con il Pallone d'Oro.

: nelle fasi precedenti della stagione, Ronaldo supera le 500 presenze e i 300 gol in carriera. Il 2012/13 è la terza di sei stagioni consecutive in cui segna almeno 50 gol con il Real Madrid. Non a caso, a fine anno viene premiato per la seconda volta con il Pallone d'Oro. Wesley Sneijder : l'ex Real Madrid lascia l'Inter per il Galatasaray a gennaio 2013 dopo ripetuti infortuni. A Istanbul parte bene, ma è in questa partita che entra definitivamente nel cuore dei tifosi.

: l'ex Real Madrid lascia l'Inter per il Galatasaray a gennaio 2013 dopo ripetuti infortuni. A Istanbul parte bene, ma è in questa partita che entra definitivamente nel cuore dei tifosi. Didier Drogba: dopo aver trasformato il rigore della vittoria del Chelsea in finale di UEFA Champions League 2012, Drogba si trasferisce in Cina e quindi al Galatasaray, arrivando qualche giorno dopo Sneijder. Contro il Madrid si rivede il giocatore che brilla nelle grandi occasioni.



Cronaca

Dopo il gol di Ronaldo al 7', il Galatasaray è costretto a segnarne cinque e arriva all'intervallo ancora in svantaggio per 1-0. Al 57', però, Sneijder serve Emmanuel Eboué, che pareggia.

Dopo un errore clamoroso, l'olandese si fa perdonare a 20' dalla fine siglando il 2-1 dal limite dell'area. Non c'è tempo di esultare che Drogba insacca di tacco su assist di Nordin Amrabat. Lo stadio esplode, ancor più dopo l'espulsione di Álvaro Arbeloa, ma il Madrid resiste e Ronaldo segna un altro gol nei minuti di recupero.

Reazioni

Fatih Terim, allenatore Galatasaray: "Nell'intervallo ci siamo detti che non volevamo assolutamente perdere ed è per questo che abbiamo vinto. Dopo il terzo gol abbiamo iniziato a sognare le semifinali. Se l'ultimo tiro di Drogba fosse entrato, tutto sarebbe andato diversamente".



José Mourinho, allenatore Madrid: "Non ho avuto tempo di innervosirmi a bordo campo. Sapevo che il Galatasaray era forte, anche mentalmente. Oggi non ha giocato in 11, ma in 50.000, grazie ai suoi tifosi incredibili. È stata una partita difficile e hanno meritato di vincerla, ma siamo in semifinale ed è tutto ciò che conta".

Sempre quella sera…

Finisce 3-2 anche in Germania tra Borussia Dortmund e Málaga, che però arrivano da uno 0-0. Gli spagnoli si portano sul 2-1 a 8' dalla fine e sembrano destinati alla qualificazione, ma il Dortmund passa con due gol nel recupero.



E poi?

Nella semifinale di andata, il Dortmund affronta il Madrid e vince 4-1 con quattro gol di Robert Lewandowski. Al ritorno, il Madrid sfiora una rimonta come quella del Galatasaray segnando negli ultimi 7' con Karim Benzema e Sergio Ramos ma è costretto ad arrendersi. Con 12 gol, Ronaldo torna capocannoniere della UEFA Champions League per la prima volta dal 2007/08: lo sarà per sei stagioni consecutive (da solo a pari merito).

Il Madrid finisce il campionato a 15 punti dal Barcellona e perde la finale di Coppa del Re contro l'Atlético, mentre Mourinho torna al Chelsea. A mettere fine all'attesa delle merengues in Coppa dei Campioni ci penserà Carlo Ancelotti. Nel frattempo, il Galatasaray difende il titolo con un vantaggio di 10 punti.