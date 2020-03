Quarti di finale Champions League: le squadre qualificate

ATALANTA (ITA)

UEFA ranking: 55

In stagione: G8 V4 P1 S3 F16 S16

Ottavi: 8-4 vs Valencia

Miglior marcatore: Josip Iličić (5)

Scorsa stagione: N/D, 2019/20 è la loro prima stagione

Miglior risultato: quarti di finale (2019/20)

Vieri Capretta, reporter Atalanta: La Dea è tra le migliori otto squadre nella loro prima stagione in UEFA Champions League. Josip Iličić è stato irreale agli ottavi di finale, segnando quattro reti nella gara di ritorno, ma in generale tutta la squadra è stata impressionante in stagione. Semplicemente spettacolare.

LEIPZIG (GER)

UEFA ranking: 34

In stagione: G8 V5 P2 S1 F15 S8

Ottavi: 4-0 vs Tottenham

Migliori marcatori: Timo Werner, Marcel Sabitzer (4)

Scorsa stagione: Europa League fase a gironi

Miglior risultato: quarti di finale (2019/20)

James Thorogood, reporter Leipzig: La tranquillità del Leipzig nel doppio confronto contro i finalisti della scorsa stagione dimostra tutta la loro qualità, nonostante siano al debutto nella fase a eliminazione diretta. Julian Nagelsmann diventa il tecnico più giovane a raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League.