Ne restano tre: Bayern, Lione e Paris

La UEFA Champions League 2019/20 vede in gara ancora tre squadre: Bayern, Lione Paris.

Semifinali

Martedì 18 agosto, 21:00 CET

Lipsia - Paris Saint-Germain 0-3, Estádio do Sport Lisboa e Benfica



Mercoledì 19 agosto, 21:00 CET

Lione - Bayern Monaco, Estádio José Alvalade

Finale

Domenica 23 agosto, 21:00 CET

Paris - Lione/Bayern

A fini meramente amministrativi, il Paris sarà considerato squadra di casa per la finale in programma all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Bayern - Lione

BAYERN (GER)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda tutti i gol del Bayern in questa Champions League

Ranking UEFA: 2

In stagione: G9 V9 P0 S0 GF39 GS8

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo B, 8-2 contro il Barcellona (quarti)

Ultime cinque partite: VVVVV

Migliori marcatori: Robert Lewandowski (14)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vincitrice in cinque occasioni (la più recente nel 2013)

Jordan Maciel, reporter Bayern: se non eri ancora totalmente convinto del Bayern prima, lo sarai sicuramente dopo la travolgente prestazione dei quarti di finale contro il Barcellona di venerdì. I bavaresi hanno spazzato via tutti gli avversari che hanno affrontato in Champions League in questa stagione, segnando 39 gol finora. Il Bayern non vuole ancora parlare di triplete, ma è difficile non fare paragoni con il 2013.

LIONE (FRA)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda tutti i gol segnati dal Lione finora

Ranking UEFA : 17

In stagione: G9 V4 P2 S3 GF14 GS11

Cammino qualificazione: secondo classificato Gruppo G, 2-2 contro la Juventus, OL vince per i gol in trasferta (ottavi), 3-1 contro il Manchester City (quarti)

Ultime cinque partite: VSPSS

Migliori marcatori: Memphis Depay (6)

Scorsa stagione: ottavi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: semifinali (2009/10)

David Crossan, reporter Lyon: il Lione ha cavalcato un po' la fortuna nella fase a gironi ma è stato eccezionale contro i campioni d'Italia della Juventus raggiungendo i quarti di finale. Con Depay in forma e in autore del vantaggio (ha segnato in tutte le sue presenze in Champions League in questa stagione), e un 3-5-2 'europeo', i francesi potrebbero fare un'altra sorpresa dopo quella contro il City.

PARIS (FRA)

Il PSG ha battuto facilmente il Lipsia in semifinale

UEFA ranking: 7

In stagione: P10 V8 P1 S1 GF25 GS5

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo A, 3-2 contro il Dortmund (ottavi), 2-1 contro l'Atalanta (quarti), 3-0 contro il Lipsia (semifinale)

Migliori marcatori: Mauro Icardi, Kylian Mbappé (5)

La scorsa stagione: ottavi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: semifinali (1994/95)

Chris Burke, reporter Paris: a soli 90 minuti dalla sua prima Champions League, il Paris spera che il 50° anniversario della sua fondazione coincida anche con un titolo memorabile. I campioni di Francia sono apparsi trasformati dopo la sconfitta agli ottavi contro il Dortmund, formando una squadra compatta e ribaltando la sfida contro l'Atalanta con due gol nel finale. Contro il Lipsia, il PSG ha messo ancora più in evidenzia i suoi talenti, che potrebbero aiutarlo a compiere un passo in più verso la storia.