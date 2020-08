Finale UEFA Champions League: Paris - Bayern

E ne rimasero due... saranno Paris Saint-Germain e Bayern Monaco a sfidarsi nella finale di UEFA Champions League 2019/20.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i gol del Paris in questa stagione

Ranking UEFA: 7°

In stagione: P10 V8 P1 S1 GF25 GS5

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo A, 3-2 contro il Dortmund (ottavi), 2-1 contro l'Atalanta (quarti), 3-0 contro il Lipsia (semifinale)

Migliori marcatori: Mauro Icardi, Kylian Mbappé (5)

La scorsa stagione: ottavi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: finale (2019/20)

Chris Burke, reporter Paris

A soli 90 minuti dalla sua prima Champions League, il Paris spera che il 50° anniversario della sua fondazione coincida anche con un titolo memorabile. I campioni di Francia sono apparsi trasformati dopo la sconfitta agli ottavi contro il Dortmund, formando una squadra compatta e ribaltando la sfida contro l'Atalanta con due gol nel finale. Contro il Lipsia, il PSG ha messo ancora più in evidenzia i suoi talenti, che potrebbero aiutarlo a compiere un passo in più verso la storia.

Chi è l'allenatore

Il tecnico del Paris, Thomas Tuchel, sta recuperando da una frattura al piede Getty Images

Dopo aver sostituito Jürgen Klopp al Dortmund, Thomas Tuchel è approdato a Parigi nel 2018. Da allora ha vinto due campionati, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega in questa stagione. Dopo aver vinto anche il Trophée des Champions all'inizio del 2019/20, il tecnico tedesco potrebbe completare una storica cinquina con la vittoria della Champions League. Primo allenatore ad aver portato il PSG in finale di UEFA Champions League, il bilancio di Tuchel nella competizione alla guida del Paris è di 12 vittorie su 18 partite.

La frase: "Sono felice di allenare questa squadra - è divertente. Daremo tutto. La finale sarà una gran partita".

Approccio tattico

Il Paris aveva iniziato il 2020 con Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María e Mauro Icardi nel 4-4-2 ultraoffensivo di Tuchel ma poi il tecnico ha dovuto fare i conti con gli infortuni. I campioni di Francia hanno affrontato l'Atalanta con Neymar schierato nel ruolo di playmaker nel 4-3-1-2 mentre nella travolgente vittoria contro il Lipsia, con Icardi in panchina, il brasiliano ha giocato da 'falso nueve' in un 4-3-3. Tuchel in finale potrebbe optare per questa soluzione, ma l'unica certezza è quella difesa che in dieci partite ha subito appena cinque gol - meno di qualsiasi altra squadra.

La stella: Neymar

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Grandi combinazioni Neymar, Mbappé, Di María

Il brasiliano più prolifico di sempre in Champions League, Neymar è stato il vero trascinatore del Paris in queste fasi finali del torneo - prima volta che non ha avuto infortuni durante la fase a eliminazione diretta dal trasferimento al Paris nel 2017. Sebbene non abbia ancora segnato nel mini torneo di Lisbona, il numero 10 del PSG ha trascinato la squadra a suon di dribbling, passaggi illuminanti, energia e fame di vittoria.

BAYERN (GER)

Ranking UEFA: 1°

In stagione: G10 V10 P0 S0 GF42 GS8

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo B, 7-1 tot. contro il Chelsea (ottavi), 8-2 contro il Barcellona (quarti), 3-0 contro il Lione (semifinale)

Ultime cinque partite: VVVVV

Migliori marcatori: Robert Lewandowski (15)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vincitrice in cinque occasioni (la più recente nel 2013)

Jordan Maciel, reporter Bayern

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i gol del Bayern in questa stagione

Pur essendo sempre tra le favorite, inizialmente il Bayern non sembrava avere molte possibilità di vincere il torneo. Eppure, nonostante le partenze di altro profilo della scorsa estate e il cambio di allenatore a metà stagione, i campioni di Germania hanno vinto 10 partite su 10, segnando ben 42 gol.

Con Hans-Dieter Flick, la squadra gioca in scioltezza, con rabbia e intensità che difficilmente lasciano scampo alle avversarie. Alcuni dicono che sia anche superiore al Bayern del 2013, vincitore del triplete: domenica può dimostrare di essere se non altro alla pari.

Chi è l'allenatore?

L'ex vice Hans-Dieter Flick ha preso il posto di Niko Kovač a novembre 2019. Con lui, il Bayern ha vinto 27 delle ultime 28 partite e si presenta in finale con una striscia di 19 partite vinte consecutive: per questo, il suo contratto è stato rinnovato fino all'estate 2023.

La frase: "Cercheremo di organizzare la nostra difesa, ma sappiamo che la nostra forza maggiore è mettere sotto pressione i nostri avversari".

Approccio tattico

Il terzino sinistro del Bayern ,Alphonso Davies UEFA via Getty Images

L'alta intensità, il pressing furioso e la voglia di tenere palla sono state le armi del Bayern di Flick. Anche se la squadra non può più contare su Arjen Robben e Franck Ribéry, il gioco sulle fasce rimane fondamentale, soprattutto grazie all'enorme lavoro dei laterali di difesa.



La stella: Robert Lewandowski

'Lewangoalski' ha segnato il suo record personale di 15 gol nella competizione (a cui si aggiungono i 34 in Bundesliga) e deve fare altre due reti in finale per eguagliare il record di 17 marcature in una singola stagione di UEFA Champions League stabilito da Cristiano Ronaldo. Altro dato del nazionale polacco da non sottovalutare, sono i sei assist.