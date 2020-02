La classifica marcatori 2019/20: Lewandowski supera Haaland

UEFA.com passa in rassegna i migliori marcatori della UEFA Champions League di questa stagione; se i giocatori sono a pari merito, quello con il maggior numero di assist ha la precedenza.

L'articolo verrà aggiornato al termine di ogni giornata di gara.

Robert Lewandowski (Bayern): 11 gol

Il nazionale polacco in questa stagione è andato in gol nelle prime cinque giornate della fase a gironi, e i suoi quattro gol contro la Crvena zvezda sono arrivati in 16 minuti, un record. E' andato di nuovo a segno agli ottavi contro il Chelsea e ha superato Haaland. Con 64 gol in totale, Lewandowski è al quinto posto della classifica generale dei migliori marcatori di Champions League, ed è il miglior marcatore della fase a gironi per il secondo anno consecutivo.

Erling Braut Haaland (Salisburgo & Borussia Dortmund): 10 gol

Il 19enne ha vissuto in maniera straordinaria la sua prima stagione col Salisburgo segnando otto gol (di cui due dal dischetto) in 374 minuti giocati, oltre a un assist fornito. Ha poi scritto la storia diventando il primo giocatore a segnare in UEFA Champions League (dai gironi) per due squadre diverse nella stessa stagione con la sua doppietta con la maglia del Dortmund contro il Paris.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la tripletta di Haaland all'esordio nella fase a gironi

Serge Gnabry (Bayern München): 6 gol

Quattro gol a Londra contro il Tottenham e altri due, sempre nella capitale inglese, contro il Chelsea. Il giovane talento ha anche confezionato un assist.

Dries Mertens (Napoli): 6 gol

Ha trasformato il calcio di rigore nel successo per 4-0 contro il Genk che ha permesso al Napoli di qualificarsi. Sei gol segnati, l'ultimo agli ottavi contro il Barcellona, e un assist nell'arco di 496 minuti.

Harry Kane (Tottenham): 6 gol

La stagione europea degli Spurs ha vissuto alti e bassi ma il capitano Kane ha sempre segnato negli ultimi 450 minuti giocati: due dal dischetto e due su azione contro il Crvena zvezda e altri due nella vittoria in rimonta contro l'Olympiacos che è valsa la qualificazione dei suoi.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): 5 gol

Mbappé ha servito anche tre assist - il tutto in 330 minuti.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la tripletta di Sterling contro l'Atalanta

Raheem Sterling (Man. City): 5 gol

Con due assist e cinque reti, Sterling ha messo lo zampino in sette gol. Ha segnato la sua prima tripletta in UEFA Champions League nerlla sfida della terza giornata contro l'Atalanta.

Heung-Min Son (Tottenham): 5 gol

L'attaccante coreano ha realizzato cinque reti nelle ultime tre partite di UEFA Champions League, e fatto un assist nei 340 minuti complessivi di gioco.

Memphis Depay (Lyon): 5 gol

Il suo gol contro il Leipzig che ha fatto avanzare il Lione è stato il quinto nella fase a gironi, in 394 minuti.

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain): 5 gol

Mbappé non è l'unico del Paris che ne ha segnati 5, anche se Icardi did non è riuscito a fare altrettanto nei 401 minuti giocati.

Lautaro Martínez (Inter): 5 gol

Martínez ha realizzato cinque gol nei 521 minuti giocati con l'Inter.

Migliori marcatori della UEFA Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5