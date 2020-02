La classifica marcatori 2019/20: Haaland aggancia Lewandowski

UEFA.com passa in rassegna i migliori marcatori della UEFA Champions League di questa stagione; se i giocatori sono a pari merito, quello con il maggior numero di assist ha la precedenza.

L'articolo verrà aggiornato al termine di ogni giornata di gara.

Erling Braut Haaland (Salisburgo & Borussia Dortmund): 10 gol

Il 19enne ha vissuto in maniera straordinaria la sua prima stagione col Salisburgo segnando otto gol (di cui due dal dischetto) in 374 minuti giocati, oltre a un assist fornito. Ha poi scritto la storia diventando il primo giocatore a segnare in UEFA Champions League (dai gironi) per due squadre diverse nella stessa stagione con la sua doppietta con la maglia del Dortmund contro il Paris.

Robert Lewandowski (Bayern): 10 gol

Il nazionale polacco in questa stagione è andato in gol nelle prime cinque giornate della fase a gironi, e i suoi quattro gol contro la Crvena zvezda sono arrivati in 16 minuti, un record. Con 63 gol in totale, Lewandowski è al quinto posto della classifica generale dei migliori marcatori di Champions League, ed è il miglior marcatore della fase a gironi per il secondo anno consecutivo.

Guarda la tripletta di Haaland all'esordio nella fase a gironi

Harry Kane (Tottenham): 6 gol

La stagione europea degli Spurs ha vissuto alti e bassi ma il capitano Kane ha sempre segnato negli ultimi 450 minuti giocati: due dal dischetto e due su azione contro il Crvena zvezda e altri due nella vittoria in rimonta contro l'Olympiacos che è valsa la qualificazione dei suoi.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): 5 gol

Mbappé ha servito anche tre assist - il tutto in 330 minuti.

Guarda la tripletta di Sterling contro l'Atalanta

Raheem Sterling (Man. City): 5 gol

Con due assist e cinque reti, Sterling ha messo lo zampino in sette gol. Ha segnato la sua prima tripletta in UEFA Champions League nerlla sfida della terza giornata contro l'Atalanta.

Heung-Min Son (Tottenham): 5 gol

L'attaccante coreano ha realizzato cinque reti nelle ultime tre partite di UEFA Champions League, e fatto un assist nei 340 minuti complessivi di gioco.

Dries Mertens (Napoli): 5 gol

Ha trasformato il calcio di rigore nel successo per 4-0 contro il Genk che ha permesso al Napoli di qualificarsi. Cinque gol segnati e un assist nell'arco di 442 minuti.

Memphis Depay (Lyon): 5 gol

Il suo gol contro il Leipzig che ha fatto avanzare il Lione è stato il quinto nella fase a gironi, in 394 minuti.

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain): 5 gol

Mbappé non è l'unico del Paris che ne ha segnati 5, anche se Icardi did non è riuscito a fare altrettanto nei 401 minuti giocati.

Lautaro Martínez (Inter): 5 gol

Martínez ha realizzato cinque gol nei 521 minuti giocati con l'Inter.

Maggior numero di gol in una singola fase a gironi

11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2015/16)

10: Robert Lewandowski (Bayern München, 2019/20), Lionel Messi (Barcelona, 2016/17)

9: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2013/14 & 2017/18), Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk, 2014/15)

Migliori marcatori di sempre nella fase a gironi

68: Lionel Messi (Barcelona)

63: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

47: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

39: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

37: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

Migliori marcatori per stagione

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern München) 10

2018/19: Robert Lewandowski (Bayern München) 8

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 9

2016/17: Lionel Messi (Barcelona) 10

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 11

2014/15: Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) 9

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 9

2012/13: Burak Yılmaz (Galatasaray), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 6

2011/12: Mario Gomez (Bayern München), Lionel Messi (Barcelona) 6

2010/11: Samuel Eto’o (Internazionale Milano) 7

2009/10: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 6

2008/09: Karim Benzema (Lyon), Steven Gerrard (Liverpool), Miroslav Klose (Bayern München), Lionel Messi (Barcelona) 5

2007/08: Zlatan Ibrahimović (Internazionale Milano), Cristiano Ronaldo (Manchester United) 5

2006/07: Didier Drogba (Chelsea), Kaká (AC Milan), Fernando Morientes (Valencia) 5

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 6

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Didier Drogba (Marseille), Roy Makaay (Bayern München), Dado Pršo (Monaco), Hakan Şükür (Galatasaray) 5

2002/03: Hernán Crespo (Internazionale Milano), Filippo Inzaghi (AC Milan) 8

2001/02: Giovane Elber (Bayern München), David Trezeguet (Juventus) 6

2000/01: Rivaldo (Barcelona), Marco Simeone (Monaco) 6

1999/2000: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona) 5

1998/99: Zlatko Zahovič (Porto) 7

1997/98: Thierry Henry (Monaco) 6

1996/97: Artur (Porto), Alen Bokšić (Juventus), Mário Jardel (Porto), Milinko Pantić (Atlético Madrid), Diego Simeone (AC Milan), Marco Simeone (Atlético Madrid) 4

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 6

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 6

1993/94: Wynton Rufer (Werder Bremen) 4

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

Migliori marcatori UEFA Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5