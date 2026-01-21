I migliori marcatori di sempre nella fase a gironi/fase campionato: Kylian Mbappé sale al quinto posto, Erling Haaland al sesto a pari merito

Lionel Messi detiene il record di gol nella fase a gironi/fase campionato di UEFA Champions League: 80, con sette lunghezze di vantaggio sull'inseguitore più vicino (chi sarà mai?). Sorprendentemente, l'argentino ha raggiunto questo traguardo in sole 86 partite, con una media gol di 0,93: neanche Cristiano Ronaldo gli si avvicina.

Robert Lewandowski, però, ha una media gol di 0,85 ed è al terzo posto nella classifica assoluta. Nel resto della top ten figurano i migliori attaccanti degli ultimi tre decenni: Karim Benzema, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ruud van Nistelrooy, Raúl González, Zlatan Ibrahimović e Mohamed Salah.

Tra i giocatori in attività, Erling Haaland ne ha segnati 39 nella fase a gironi/fase campionato in sole 37 partite, con un'incredibile media gol di 1,05 a partita. Il norvegese è a solo tre gol da Mbappé, autore di doppietta alla settima giornata dell'edizione 2025/26.

Tutte le statistiche si riferiscono alla fase a gironi (sei giornate) tra il 1992/93–2023/24 (esclusa la seconda fase a gironi nelle stagioni 1999/2000–2002/03) e alla fase campionato (otto giornate) dal 2024/25 in poi. I club indicati sono solo quelli con cui i giocatori hanno giocato/segnato nella fase a gironi/fase campionato di UEFA Champions League.

Chi ha segnato più gol nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

80 Lionel Messi (Barcelona, Paris Saint-Germain)

73 Cristiano Ronaldo (Man United, Real Madrid, Juventus)

72 Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern, Barcelona)**

56 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

42 Kylian Mbappé (Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid)**

39 Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Man City)**

39 Ruud van Nistelrooy (PSV, Man United, Real Madrid, Hamburg)

37 Raúl González (Real Madrid, Schalke)

36 Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Man United)

36 Harry Kane (Tottenham, Bayern)**

36 Mohamed Salah (Basel, Roma, Liverpool)**

35 Antoine Griezmann (Atlético, Barcelona)**



32 Sergio Agüero (Atlético, Man City)

31 Alessandro Del Piero (Juventus)

30 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

30 Neymar (Barcelona, Paris Saint-Germain)

Chi ha la migliore media gol nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?*

1,05 Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Man City) – 39 gol / 37 partite**

0,93 Lionel Messi (Barcelona) – 80 / 86

0,84 Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern, Barcelona) – 72 / 86**

0,80 Harry Kane (Tottenham, Bayern) – 36 / 45**

0,76 Ruud van Nistelrooy (PSV, Man United, Real Madrid, Hamburg) – 39 / 51

0,74 Cristiano Ronaldo (Man United, Real Madrid, Juventus) – 73 / 98

0,74 Kylian Mbappé (Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid) – 42 / 57**

0,72 Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern) – 23 / 32



0,67 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) – 56 / 83

0,64 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray) – 30 / 47

0,62 Filippo Inzaghi (Juventus, Milan) – 29 / 47

0,61 Neymar (Barcelona, Paris Saint-Germain) – 30 / 49

0,58 Mohamed Salah (Basel, Chelsea, Roma, Liverpool) – 36 / 62**

*Almeno 20 gol segnati

** Inclusa stagione 2025/26