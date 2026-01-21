I migliori marcatori di sempre nella fase a gironi/fase campionato: Kylian Mbappé sale al quinto posto, Erling Haaland al sesto a pari merito
mercoledì 21 gennaio 2026
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski sono ancora i protagonisti in questa fase della competizione.
Lionel Messi detiene il record di gol nella fase a gironi/fase campionato di UEFA Champions League: 80, con sette lunghezze di vantaggio sull'inseguitore più vicino (chi sarà mai?). Sorprendentemente, l'argentino ha raggiunto questo traguardo in sole 86 partite, con una media gol di 0,93: neanche Cristiano Ronaldo gli si avvicina.
Robert Lewandowski, però, ha una media gol di 0,85 ed è al terzo posto nella classifica assoluta. Nel resto della top ten figurano i migliori attaccanti degli ultimi tre decenni: Karim Benzema, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ruud van Nistelrooy, Raúl González, Zlatan Ibrahimović e Mohamed Salah.
Tra i giocatori in attività, Erling Haaland ne ha segnati 39 nella fase a gironi/fase campionato in sole 37 partite, con un'incredibile media gol di 1,05 a partita. Il norvegese è a solo tre gol da Mbappé, autore di doppietta alla settima giornata dell'edizione 2025/26.
Tutte le statistiche si riferiscono alla fase a gironi (sei giornate) tra il 1992/93–2023/24 (esclusa la seconda fase a gironi nelle stagioni 1999/2000–2002/03) e alla fase campionato (otto giornate) dal 2024/25 in poi. I club indicati sono solo quelli con cui i giocatori hanno giocato/segnato nella fase a gironi/fase campionato di UEFA Champions League.
Chi ha segnato più gol nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?
80 Lionel Messi (Barcelona, Paris Saint-Germain)
73 Cristiano Ronaldo (Man United, Real Madrid, Juventus)
72 Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern, Barcelona)**
56 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)
42 Kylian Mbappé (Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid)**
39 Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Man City)**
39 Ruud van Nistelrooy (PSV, Man United, Real Madrid, Hamburg)
37 Raúl González (Real Madrid, Schalke)
36 Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Man United)
36 Harry Kane (Tottenham, Bayern)**
36 Mohamed Salah (Basel, Roma, Liverpool)**
35 Antoine Griezmann (Atlético, Barcelona)**
32 Sergio Agüero (Atlético, Man City)
31 Alessandro Del Piero (Juventus)
30 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)
30 Neymar (Barcelona, Paris Saint-Germain)
Chi ha la migliore media gol nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?*
1,05 Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Man City) – 39 gol / 37 partite**
0,93 Lionel Messi (Barcelona) – 80 / 86
0,84 Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern, Barcelona) – 72 / 86**
0,80 Harry Kane (Tottenham, Bayern) – 36 / 45**
0,76 Ruud van Nistelrooy (PSV, Man United, Real Madrid, Hamburg) – 39 / 51
0,74 Cristiano Ronaldo (Man United, Real Madrid, Juventus) – 73 / 98
0,74 Kylian Mbappé (Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid) – 42 / 57**
0,72 Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern) – 23 / 32
0,67 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) – 56 / 83
0,64 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray) – 30 / 47
0,62 Filippo Inzaghi (Juventus, Milan) – 29 / 47
0,61 Neymar (Barcelona, Paris Saint-Germain) – 30 / 49
0,58 Mohamed Salah (Basel, Chelsea, Roma, Liverpool) – 36 / 62**
*Almeno 20 gol segnati
** Inclusa stagione 2025/26