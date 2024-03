Chi ha giocato 100 gare di Champions League?

Sono 47 i giocatori che nel corso degli anni hanno totalizzato almeno 100 presenze in UEFA Champions League. La classifica presenze assoluta della UEFA Champions League include i giocatori che hanno partecipato alle prime edizioni del torneo e quelli che sono ancora in attività.

Il difensore del Chelsea Thiago Silva è stato l'ultimo a entrare in questo club esclusivo: la sua presenza numero 100 è arrivata a ottobre 2022 alla quarta giornata contro il Milan, squadra con cui ha collezionato 20 presenze nella competizione. Il brasiliano è stato il secondo giocatore ad arrivare in tripla cifra nell'edizione 2022/23, dopo che Ángel Di María ha raggiunto questo traguardo con la Juventus alla seconda giornata.

STATISTICHE GENERALI UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Giocatori con 100 o più presenze in UEFA Champions League

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

La classifica è dominata dai più grandi campioni della storia del calcio, come Paolo Maldini del Milan degli anni '90, Xavi Hernández, Lionel Messi e Andrés Iniesta dell'impareggiabile Barcellona di Josep Guardiola e Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville e David Beckham del grande Manchester. In lista figurano anche altri giocatori leggendari come Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Thierry Henry, Thomas Müller, Sergio Ramos e, naturalmente, i cinque volte vincitori Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Luka Modrić.

183 Cristiano Ronaldo (Man United 59, Real Madrid 101, Juventus 23)

177 Iker Casillas (Real Madrid 150, Porto 27)

163 Lionel Messi (Barcellona 149, Paris Saint-Germain 14)

152 Karim Benzema (Lyon 19, Real Madrid 133)

151 Xavi Hernández (Barcellona)

149 Thomas Müller (Bayern)*

146 Toni Kroos (Bayern 41, Real Madrid 105)*

142 Raúl González (Real Madrid 130, Schalke 12)

142 Sergio Ramos (Real Madrid 129, Paris Saint-Germain 8, Siviglia 5)*

141 Ryan Giggs (Man United)

136 Manuel Neuer (Schalke 22, Bayern 114)*

130 Andrés Iniesta (Barcellona)

129 Sergio Busquets (Barcellona)

128 Gerard Piqué (Man United 4, Barcellona 124)

125 Clarence Seedorf (Ajax 11, Real Madrid 25, AC Milan 89)

124 Gianluigi Buffon (Parma 6, Juventus 113, Paris Saint-Germain 5)

124 Paul Scholes (Man United)

124 Zlatan Ibrahimović (Ajax 19, Juventus 19, Inter 22, Barcellona 10, AC Milan 20, Paris Saint-Germain 33, Man United 1)

123 Luka Modrić (Tottenham 8, Real Madrid 115)*

120 Roberto Carlos (Real Madrid 107, Fenerbahçe 13)

120 Pepe (Real Madrid 71, Beşiktaş 6, Porto 43)*

119 Xabi Alonso (Real Sociedad 8, Liverpool 39, Real Madrid 47, Bayern 25)

118 Robert Lewandowski (Dortmund 28, Bayern 78, Barcellona 12)*

117 David Alaba (Bayern 91, Real Madrid 26)*

115 Carles Puyol (Barcellona)

112 Thierry Henry (Monaco 9, Barcellona 26, Arsenal 77)

112 Philipp Lahm (Stoccarda 7, Bayern 105)

111 Dani Alves (Siviglia 8, Barcellona 80, Juventus 12, Paris Saint-Germain 11)

111 Petr Čech (Sparta Praga 12, Chelsea 94, Arsenal 5)

110 Arjen Robben (PSV Eindhoven 10, Chelsea 19, Real Madrid 11, Bayern 70)

Guarda gli highlights di Beckham in Champions League 

109 Paolo Maldini (AC Milan)

109 Gary Neville (Man United)

109 John Terry (Chelsea)

108 Ashley Cole (Arsenal 45, Chelsea 60, Roma 3)

108 Patrice Evra (Monaco 21, Man United 65, Juventus 22)

108 Andrea Pirlo (Inter 5, AC Milan 78, Juventus 25)

107 David Beckham (Man United 77, Real Madrid 26, AC Milan 2, Paris Saint-Germain 2)

107 Ángel Di María (Benfica 11, Real Madrid 39, Paris Saint-Germain 54, Juventus 3)*

106 Víctor Valdés (Barcellona)

105 Frank Lampard (Chelsea 102, Manchester City 3)

105 Thiago Silva (AC Milan 20, Paris Saint-Germain 60, Chelsea 25)

104 Cesc Fàbregas (Arsenal 55, Barcellona 26, Chelsea 23)

103 Luís Figo (Barcellona 24, Real Madrid 58, Inter 21)

103 Oliver Kahn (Bayern)

103 Fernandinho (Shakhtar Donetsk 30, Man City 73)

102 Marcelo (Real Madrid)

100 Andriy Shevchenko (AC Milan 59, Chelsea 15, Dynamo Kyiv 26)



*compresa la stagione 2023/24

Chi è stato il primo giocatore a collezionare 100 presenze in Champions League?

Il primo centenario AFP via Getty Images Raúl González è diventato il primo giocatore a collezionare 100 presenze in Champions League il 21 febbraio 2006. L'attaccante, che allora aveva 28 anni, è entrato nel secondo tempo della gara persa 1-0 dal Real Madrid contro l'Arsenal.

Quanti giocatori hanno segnato alla 100esima presenza in Champions League?

Sei giocatori hanno segnato alla presenza numero 100 in Champions League. Robert Lewandowski è stato l'unico a segnare più di un gol, mettendo a segno una tripletta con il Bayern contro il Benfica.

Robert Lewandowski (Bayern - Benfica 5-2, 02/11/2021)

Toni Kroos (Galatasaray - Real Madrid 0-1, 22/10/2019)

Andrea Pirlo (Juventus - Olympiacos 3-2, 04/11/2014)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Dortmund 3-0, 02/04/2014)

Zlatan Ibrahimović (Paris - Olympiacos 2-1, 27/11/2013)

Thierry Henry (Sporting CP - Barcellona 2-5, 26/11/2008)

Quanti calciatori hanno giocato 100 partite di Champions League con un solo club?

Ventisei giocatori hanno collezionato oltre 100 presenze in Champions League con un solo club, di cui otto del Real Madrid e sette del Barcellona. Xavi Hernández detiene il record, con 151 partite con il Barça.

Gli highlights di Xavi

151 Xavi Hernández (Barcellona)

150 Iker Casillas (Real Madrid)

149 Lionel Messi (Barcellona)

149 Thomas Müller (Bayern)*

141 Ryan Giggs (Man United)

133 Karim Benzema (Real Madrid)*

130 Raúl González (Real Madrid)

130 Andrés Iniesta (Barcellona)

129 Sergio Busquets (Barcellona)*

129 Sergio Ramos (Real Madrid)

124 Gerard Piqué (Barcellona)*

124 Paul Scholes (Man United)

115 Carles Puyol (Barcellona)

114 Luka Modrić (Real Madrid)*

114 Manuel Neuer (Bayern)*

113 Gianluigi Buffon (Juventus)

109 Paolo Maldini (AC Milan)

109 Gary Neville (Man United)

109 John Terry (Chelsea)

107 Roberto Carlos (Real Madrid)

106 Víctor Valdés (Barcellona)

105 Toni Kroos (Real Madrid)*

105 Philipp Lahm (Bayern)

103 Oliver Kahn (Bayern)

102 Frank Lampard (Chelsea)

102 Marcelo (Real Madrid)

101 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



*compreso 2023/24