Guardiola fa 50: gli allenatori più vincenti in Europa

Un visionario, un innovatore, un vincente. Chi risponde a questo identikit? La risposta è semplice: Pep Guardiola. Geometra in campo - con una carriera che ha fatto tappa anche a Roma e Brescia - da allenatore l'ex centrocampista del Barcellona si è distinto come un rivoluzionario del pallone, senza per questo rinunciare a vincere.

Guardiola festeggia oggi il suo primo mezzo secolo: un traguardo importante e un'occasione ideale per fare bilanci. Per celebrare i primi 50 anni di Pep, abbiamo deciso di passare in rassegna i tecnici più vincenti nella storia delle competizioni UEFA, classifica nella quale Guardiola ricopre una posizione preminente.

In vetta a questa classifica, però, c'è un italiano. E chi se non Carlo Ancelotti? L'ex allenatore di Milan, Juventus e Napoli ha conquistato più trofei di qualunque altro collega del presente e del passato: sette trionfi complessivi sulle panchine di Juventus, Milan e Real Madrid dal 1999 al 2014, considerando le competizioni continentali UEFA per club*.

Secondo posto per un altro italiano, Giovanni Trapattoni, a pari merito con Sir Alex Ferguson a sei trofei. Al quarto posto, con cinque trofei, c'è proprio Guardiola, vincitore di due UEFA Champions League e tre Supercoppe UEFA. Pep è in buona compagnia - quella di Bob Paisley e Zinédine Zidane.

Tra i primi 13 tecnici della nostra classifica figurano anche Nereo Rocco e Arrigo Sacchi, vincitori di quattro coppe ciascuno con il Milan. Nella lista c'è inoltre Josè Mourinho, campione d'Europa con l'Inter, vittorioso in Europa League con il Manchester United e oggi allenatore del Tottenham Hotspur.

Considerando invece le nazioni che hanno "vinto" più trofei in panchina, l'Italia è a primo posto con 42 trofei conquistati complessivamente da suoi allenatori, seguita dalla Spagna con 35. Completa il podio la Germania, con due lunghezze di vantaggio sull'Inghilterra.

Gli allenatori più vincenti in Europa

Highlights: le più grandi vittorie di Guardiola al Barcellona

1) Carlo Ancelotti - 7 trofei

Juventus: Coppa Intertoto UEFA

Milan: 2 UEFA Champions League, 2 Supercoppe UEFA

Real Madrid: 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA

2) Giovanni Trapattoni - 6 trofei

Juventus: 1 Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa UEFA,

Inter: 1 Coppa UEFA

2) Alex Ferguson - 6 trofei

Aberdeen: 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa UEFA

Manchester United: 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa UEFA, 2 UEFA Champions League

4) Bob Paisley - 5 trofei

Liverpool: 3 Coppe dei Campioni, 1 Coppa UEFA, 1 Supercoppa UEFA

4) Josep Guardiola - 5 trofei

Barcellona: 2 UEFA Champions League, 2 Supercoppe UEFA

Bayern Monaco: 1 Supercoppa UEFA

4) Zinédine Zidane - 5 trofei

Real Madrid: 3 UEFA Champions League, 2 Supercoppe UEFA

7) Nereo Rocco - 4 trofei

Milan: 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe

7) Arrigo Sacchi - 4 trofei

Milan: 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe UEFA

7) Johan Cruijff - 4 trofei

Ajax: 1 Coppa delle Coppe

Barcellona: 2 Coppe dei Campioni, 1 Supercoppa UEFA

7) Raymond Goethals - 4 trofei

Anderlecht: 2 Supercoppe UEFA, 1 Coppa delle Coppe

Olympique Marsiglia: 1 UEFA Champions League

7) Louis van Gaal - 4 trofei

Ajax: 1 UEFA Champions League, 1 Coppa UEFA, 1 Supercoppa UEFA

Barcellona: 1 Supercoppa UEFA

7) Rafael Benítez - 4 trofei

Valencia: 1 Coppa UEFA

Liverpool: 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA

Chelsea: 1 UEFA Europa League

7) Jupp Heynckes - 4 trofei

Real Madrid: 1 UEFA Champions League

Schalke: 2 Coppe Intertoto UEFA

Bayern Monaco: 1 UEFA Champions League

7) Josè Mourinho - 4 trofei

Porto: 1 UEFA Champions League, 1 Coppa UEFA

Inter: 1 UEFA Champions League

Manchester United: 1 UEFA Europa League

7) Diego Simeone - 4 trofei

Atlético Madrid: 2 UEFA Europa League, 2 Supercoppe UEFA

Le nazioni più "vincenti" in panchina

Guardiola bacia il trofeo della UEFA Champions League a Wembley nel 2011 (GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

1) Italia, 42 trofei

2) Spagna, 35 trofei

3) Germania, 25 trofei

3) Inghilterra, 23 trofei

5) Olanda, 22 trofei

6) Francia, 20 trofei

7) Scozia, 11 trofei

8) Romania, 9 trofei

9) Portogallo, 8 trofei

9) Argentina, 8 trofei

*N.B.: sono state prese in considerazioni le competizioni continentali UEFA per club, non la Coppa Intercontinentale