Dybala in ascesa: i migliori marcatori nella storia della Juventus

Grazie ai gol segnati contro Bologna e Lecce in Serie A, Paulo Dybala ha migliorato il suo score nella classifica dei migliori 30 marcatori nella storia bianconera.

Qui sotto troverete elencati i migliori 30 marcatori di tutti i tempi del club bianconero: la Joya ha ormai superato ampiamente Filippo Inzaghi ed è salito a 93 reti, mentre Gonzalo Higuaín, anche lui a bersaglio contro i salentini, è 23esimo con 64 reti (a un solo gol da Pavel Nedvěd). Entra fra i migliori 30 bomber bianconeri anche Cristiano Ronaldo, che grazie ai due rigori trasformati nelle ultime due gare di campionato guadagna la 28esima posizione con 55 marcature.

Sono invece 13 i calciatori che sono stati capaci di raggiungere la tripla cifra di reti segnate in bianconero - ovvero di tagliare il fatidico traguardo delle 100 realizzazioni - e il primo fra questi, naturalmente, è Alessandro Del Piero, detentore assoluto del record di marcature in bianconero a quota 289.

Tra i giocatori attualmente in forza alla Juventus, il più vicino a toccare la tripla cifra è proprio Dybala, a cui serviranno altri sette gol per approdare a quota 100. Per entrare nella top ten dei migliori marcatori di tutti i tempi del club bianconero, invece, l'argentino ne dovrà realizzarne altri 20.

I MIGLIORI 30 MARCATORI NELLA STORIA DELLA JUVENTUS

Paulo Dybala: 93 reti con la Juventus Getty Images

1. Alessandro Del Piero (ITA): 289 gol

2. Giampiero Boniperti (ITA): 179 gol

3. Roberto Bettega (ITA): 178 gol

4. David Trezeguet (FRA): 171 gol

5. Omar Sivori (ARG): 167 gol

6. Felice Borel (ITA): 158 gol

7. Pietro Anastasi (ITA): 130 gol

8. John Hansen (DEN):124 gol

9. Roberto Baggio (ITA): 115 gol

10. Federico Munerati (ITA): 113 gol

11. John Charles (WAL): 105 gol



Gonzalo Higuaín: 64 reti con la Juventus Getty Images

12. Michel Platini (FRA): 104 gol

13. Guglielmo Gabetto (ITA): 102 gol

14. Paulo Dybala (ARG): 93 gol

15. Filippo Inzaghi (ITA): 89 gol

16. Raimundo Orsi (ARG): 88 gol

17. Giovanni Ferrari (ITA): 79 gol

18. Franco Causio (ITA): 72 gol

19. Ermes Muccinelli (ITA): 69 gol

19. Vittorio Sentimenti (ITA): 69 gol

21. Fabrizio Ravanelli (ITA): 68 gol

Cristiano Ronaldo: 55 reti con la Juventus Getty Images

22. Pavel Nedvěd (CZE): 65 gol

23. Gonzalo Higuaín (ARG): 64 gol

24. Bruno Nicolè (ITA): 63 gol

25. Gino Stacchini (ITA): 60 gol

26. Giampaolo Menichelli (ITA): 59 gol

27. Riza Lushta (ALB): 56 gol

28. Cristiano Ronaldo (POR): 55 gol

29. Renato Cesarini (ITA): 53 gol

29. Pietro Pastore (ITA): 53 gol

29. Gianluca Vialli (ITA): 53 gol