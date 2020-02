Dybala come Inzaghi: i migliori marcatori nella storia della Juventus

Grazie alla doppietta contro l'Udinese agli ottavi di finale di Coppa Italia, Paulo Dybala ha migliorato il suo score nella classifica dei migliori 30 marcatori nella storia bianconera.

Qui sotto troverete elencati i migliori 30 marcatori di tutti i tempi del club bianconero: la Joya ha agganciato Filippo Inzaghi a quota 89 reti, mentre Gonzalo Higuaín, anche lui a bersaglio contro i friulani, è 23esimo con 63 reti.

Sono invece 13 i calciatori che sono stati capaci di raggiungere la tripla cifra di reti segnate in bianconero - ovvero di tagliare il fatidico traguardo delle 100 realizzazioni - e il primo fra questi, naturalmente, è Alessandro Del Piero, detentore assoluto del record di marcature in bianconero a quota 289.

Tra i giocatori attualmente in forza alla Juventus, il più vicino a toccare la tripla cifra è proprio Dybala, a cui serviranno altri 11 gol per approdare a quota 100. Per entrare nella top ten dei migliori marcatori di tutti i tempi del club bianconero, invece, l'argentino ne dovrà realizzarne altri 24.

I MIGLIORI 30 MARCATORI NELLA STORIA DELLA JUVENTUS

Il re dei bomber della Juventus è Del Piero ©Getty Images

Trezeguet è il miglior marcatore straniero della Juventus ©Getty Images

Sivori, miglior bomber argentino della Juventus ©Getty Images

1. Alessandro Del Piero (ITA): 289 gol

2. Giampiero Boniperti (ITA): 179 gol

3. Roberto Bettega (ITA): 178 gol

4. David Trezeguet (FRA): 171 gol

5. Omar Sivori (ARG): 167 gol

6. Felice Borel (ITA): 158 gol

7. Pietro Anastasi (ITA): 130 gol

8. John Hansen (DEN):124 gol

9. Roberto Baggio (ITA): 115 gol

10. Federico Munerati (ITA): 113 gol

11. John Charles (WAL): 105 gol

12. Michel Platini (FRA): 104 gol

13. Guglielmo Gabetto (ITA): 102 gol

14. Paulo Dybala (ARG): 89 gol

14. Filippo Inzaghi (ITA): 89 gol

16. Raimundo Orsi (ARG): 88 gol

17. Giovanni Ferrari (ITA): 79 gol

18. Franco Causio (ITA): 72 gol

19. Ermes Muccinelli (ITA): 69 gol

19. Vittorio Sentimenti (ITA): 69 gol

21. Fabrizio Ravanelli (ITA): 68 gol

22. Pavel Nedvěd (CZE): 65 gol

23. Gonzalo Higuaín (ARG): 63 gol

23. Bruno Nicolè (ITA): 63 gol

25. Gino Stacchini (ITA): 60 gol

26. Giampaolo Menichelli (ITA): 59 gol

27. Riza Lushta (ALB): 56 gol

28. Renato Cesarini (ITA): 53 gol

28. Pietro Pastore (ITA): 53 gol

28. Gianluca Vialli (ITA): 53 gol