Dove guardare la finale di UEFA Champions League

Il grande fascino della UEFA Champions League si riflette nella sua copertura televisiva, con partner in Europa e in tutto il mondo che coprono territori in Africa, Asia, America Latina, Nord America, Medio Oriente, Oceania e non solo.

I tifosi possono trovare le emittenti partner della UEFA Champions League qui sotto.

Dove guardare: partner televisivi

Europa

Albania: Tring, Vizion Plus

Andorra: RMC Sport

Armenia: Armenia TV

Austria: DAZN, Sky Austria

Azerbaijan: Saran, CBC Sport, AzTV

Bielorussia: Belarus TV

Belgio: RTL, Q2

Bosnia e Erzegovina: Arena Sport, Nova BH

Bulgaria: A1, bTV Media Group

Croazia: HRT, A1 Hrvatska

Cipro: CYTA

Repubblica Ceca: o2, Česká Televize

Danimarca: Viasat Denmark

Estonia: TV3 Sport

Finlandia: MTV

Francia: RMC Sport, TF1

FYR Macedonia: Arena Sport

Georgia: Silk Sport

Germania:Sky Deutschland

Grecia: COSMOTE TV, ERT

Ungheria: MTVA

Islanda: Stod 2 Sport

Repubblica d'Irlanda: Virgin Media

Israele: The Sports Channel

Italia: Mediaset, Sky Italia

Kazakistan: QazSport

Kosovo: Kujtesa

Lettonia:

Lituania: TV3 Sport

Lussemburgo: RTL, RMC Sport

Malta: Melita, PBS

Moldova: GMG/Prime TV

Monaco: RMC Sport

Montenegro: SportKlub, Arena Sport

Olanda: Ziggo Sport, Talpa TV

Norvegia: TV2 Norway, NENT Group

Polonia: TVP, Telewizja Polsat

Portogallo: Eleven Sports , TVI

Romania: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport

Russia: Match TV

San Marino: Sky Italia

Serbia: RTS, Arena Sport

Slovacchia: Markiza TV, Orange Sport

Slovenia: Pro Plus

Spagna: Movistar

Svezia:

Svizzera: Teleclub

Turchia: beIN Sports

Ucraina: Volia TV, MGU

Regno Unito: BT Sport

Città del Vaticano: Sky Italia

Africa e Medio Oriente

Nigeria: SuperSport

Sud Africa: SuperSport

Madagascar: Canal+

Mauritius: Canal+

MENA: BeIN Sports

Resto dell'Africa: Canal+, SuperSport

Americhe

Brasile: Esporte Interativo, Facebook

Canada: DAZN

Caraibi: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax

America Centrale: Facebook, Fox Sports, ESPN

Haiti: Canal+

America Latina (tranne-Brasile): Facebook, Fox Sports, ESPN

Stati Unitedti: CBS All Access, TUDN Deportes

Asia e Pacifico

Australia: Optus Sport

Brunei: Astro, Perform

Cambogia: Perform

PR Cina: PP Sports, CCTV

Hong Kong: beIN Sports , iCable, PCCW, TVB

India: Sony Ten

Continente sub-Indiano: Sony Ten

Indonesia: SCTV

Giappone: DAZN

Laos: Perform

Macau: TDM Desporto

Malesia: Astro, Perform

Mongolia: Eclat, SPS

Myanmar: S Media

Nuova Zelanda: Sky NZ

Isole del Pacifico: Digicel

Filippine: Perform

Singapore: beIN Sports, Perform

Isole Solomon : TTV Solomon

Taiwan: Elta TV, Perform

Thailandia: Perform

Vietnam: VSTV (K+)

Sport 24 detiene i diritti televisivi in volo e in nave