Ramsey, Bale, Davies: quali sono i migliori giocatori gallesi della UEFA Champions League?

I club gallesi non hanno partecipato a competizioni UEFA fino agli anni '90, quando è stato creato il campionato nazionale nel 1992, anche se alcune squadre del Galles continuano a giocare nelle divisioni inglesi, in particolare il Cardiff City e i rivali locali dello Swansea City. I talenti gallesi invece hanno brillato in Europa soprattutto nel Manchester United e nel Liverpool di un tempo, mentre Gareth Bale ha sventolato la bandiera della sua nazione nel XXI secolo, partecipando a quattro finali di UEFA Champions League vinte dal Real Madrid.

Maggior numero di presenze di un giocatore gallese in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (incluse le qualificazioni)

151: Ryan Giggs (Manchester United)

68: Gareth Bale (Tottenham Hotspur, Real Madrid)

65: Aaron Ramsey (Arsenal, Juventus)

27: Aeron Edwards (The New Saints)

26: Ian Rush (Liverpool, Newcastle)

25: Ben Davies (Tottenham)

22: Simon Spender (The New Saints)

20: Greg Draper (The New Saints)

20: Adam Matthews (Celtic)

19: Craig Bellamy (Newcastle, Liverpool)

19: John Hartson (Celtic)

19: Joe Ledley (Celtic)

19: Gary Speed (Leeds, Newcastle)

Migliori marcatori gallesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (incluse le qualificazioni)

Guarda il gol in sforbiciata di Bale nella finale del 2018

30: Ryan Giggs (Manchester United)

20: Gareth Bale (Tottenham Hotspur, Real Madrid)

14: Ian Rush (Liverpool, Newcastle)

12: Aaron Ramsey (Arsenal, Juventus)

4: Craig Bellamy (Newcastle, Liverpool)

4: Cliff Jones (Tottenham Hotspur)

4: Matty Williams (Rhyl, The New Saints)

3: John Hartson (Celtic)

Maggior numero di presenze di giocatori gallesi in competizioni UEFA per club*

159: Ryan Giggs (Manchester United)

101: Gareth Bale (Tottenham Hotspur, Real Madrid)

85: Aaron Ramsey (Arsenal, Juventus, Rangers, Nice)

70: Ben Davies (Swansea City, Tottenham Hotspur)

56: Gary Speed (Leeds, Newcastle, Bolton)

50: John Toshack (Cardiff, Liverpool)

44: Mark Hughes (Manchester United, Bayern, Chelsea)

43: Ian Rush (Liverpool, Juventus, Newcastle)

41: John Hartson (Arsenal, Celtic)

40: Craig Bellamy (Newcastle, Liverpool, Manchester City)

Migliori marcatori gallesi in competizioni UEFA per club*

Giggs, Bale, Rush: grandi gol di giocatori gallesi

30: Ryan Giggs (Manchester United)

27: Gareth Bale (Tottenham Hotspur, Real Madrid)

21: Ian Rush (Liverpool, Juventus, Newcastle United)

20: John Toshack (Cardiff, Liverpool)

18: Aaron Ramsey (Arsenal, Juventus, Rangers, Nice)

15: Craig Bellamy (Newcastle United, Liverpool, Manchester City)

12: Dean Saunders (Liverpool, Aston Villa, Galatasaray, Bradford City)

11: Mark Hughes (Manchester United, Bayern, Chelsea)

Primati

Primo giocatore gallese a giocare una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Terry Yorath (Bayern Monaco - Leeds United 2-0, 1974/75)

Primo giocatore gallese a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Joey Jones (Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3-1, 1976/77)

Primo giocatore gallese a segnare in una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Gareth Bale (Real Madrid - Atlético Madrid 4-1, dts, 2013/14)

Guarda il trionfo di Ryan Giggs nel 2008

Primo giocatore gallese a vincere la Coppa delle Coppe

Cliff Jones (Tottenham Hotspur - Atlético Madrid 5-1, 1962/63)

Primo giocatore gallese a vincere la Coppa UEFA/UEFA Europa League

Mike England (Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 3-2 comp., 1972/73)

Primo giocatore gallese a segnare in una finale UEFA

Mike England (Tottenham Hotspur - Feyenoord 2-4 comp., Coppa UEFA 1973/74)

Primo giocatore gallese a giocare in una finale UEFA in una squadra non britannica

Nick Deacy (PSV Eindhoven - Bastia 3-0 comp., Coppa UEFA 1977/78)

*Le competizioni UEFA per club includono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA