O capitano! Mio capitano!

Alzare al cielo la UEFA Champions League dopo un trionfo in finale è un'emozione indescrivibile, che solo un ristretto gruppo di eletti ha potuto provare.

Javier Zanetti: primo argentino ad aver vinto la UEFA Champions League da capitano e ultimo capitano vittorioso di una squadra italiana. ©Getty Images

L'ultimo in ordine di tempo ad esserci riuscito è Jordan Henderson dopo il trionfo del Liverpool contro il Tottenham lo scorso 1 giugno. Il capitano dei Reds ha affiancato tre mostri sacri inglesi come Rio Ferdinand, Steven Gerrard e Frank Lampard.

UEFA.com rende omaggio agli uomini con la fascia al braccio, quelli che per primi hanno messo le mani sul trofeo dopo aver vinto una finale e che hanno alzato al cielo la "Coppa dalle Grandi Orecchie" in rappresentanza dei loro club dal 1993 a oggi.

CAPITANI VINCITORI DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE (1993-2018)

1993: Didier Deschamps (Olympique Marsiglia)

1994: Mauro Tassotti (Milan)

1995: Danny Blind (Ajax)

1996: Gianluca Vialli (Juventus)

1997: Stefan Reuter (Borussia Dortmund)

1998: Manuel Sanchís (Real Madrid)

1999 Peter Schmeichel (Manchester United)

2000: Manuel Sanchís (Real Madrid)*

2001: Stefan Effenberg (Bayern Monaco)

2002: Fernando Hierro (Real Madrid)

2003: Paolo Maldini (Milan)

2004: Jorge Costa (Porto)

2005: Steven Gerrard (Liverpool)

2006: Carles Puyol (Barcellona)

2007: Paolo Maldini (Milan)

2008: Rio Ferdinand (Manchester United)**

2009: Carles Puyol (Barcellona)

2010: Javier Zanetti (Inter)

2011: Eric Abidal (Barcellona)***

2012: Frank Lampard (Chelsea)

2013: Philipp Lahm (Bayern Monaco)

2014: Iker Casillas (Real Madrid)

2015: Xavi Hernández (Barcellona)****

2016: Sergio Ramos (Real Madrid)

2017: Sergio Ramos (Real Madrid)

2018: Sergio Ramos (Real Madrid)

2019: Jordan Henderson

CAPITANI VINCITORI PER NAZIONE

Spagna 10

Italia 4

Inghilterra 4

Germania 3

Francia 2

Argentina 1

Danimarca 1

Portogallo 1

Olanda 1

LEGENDA

* Manuel Sanchís ha sostituito Nicolas Anelka a 11' dal termine e in qualità di capitano del club ha sollevato il trofeo, ma il capitano in campo dal 1' era Fernando Redondo.

** Ryan Giggs è entrato in campo all'87' e in qualità di capitano del club ha sollevato il trofeo insieme a Rio Ferdinand.

*** Xavi Hernández ha iniziato la finale da capitano, ma ha ceduto la fascia a Carles Puyol quando il difensore è entrato in campo all'88'. Prima della cerimonia di premiazione, Puyol l'ha ceduta a sua volta a Eric Abidal per festeggiare il suo pieno recupero dopo l'intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al fegato.

**** Xavi Hernández ha sostituito Andrés Iniesta, capitano al fischio d'inizio, a 12' dal termine e in qualità di capitano del club ha sollevato il trofeo.