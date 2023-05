Quali nazioni hanno avuto più vincitori in UEFA Champions League?

Albania, Armenia, Slovacchia, Slovenia e Turchia, il paese che ospita la finale, potrebbero avere i loro primi vincitori della UEFA Champions League dopo la finale di questa stagione tra Manchester City e Inter.

Gli interisti Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Samir Handanovič, Milan Škriniar e Hakan Çalhanoğlu hanno la possibilità di diventare i primi vincitori della Coppa dei Campioni della loro nazione. Non ci saranno traguardi simili in caso di vittoria del City, anche se l'algerino Riyad Mahrez può diventare il secondo vincitore della sua nazione.

Circa 606 giocatori hanno vinto la finale di Coppa dei Campioni o di UEFA Champions League (molti più di una volta). Tra questi, la nazione che ne ha avuti di più è la Spagna, 77 in totale.

Altre curiosità

• La Grecia ha più finalisti non vincitori, 12; questo totale comprende gli 11 del Panathinaikos che hanno perso la finale del 1971, più Akis Zikos che ha perso la finale col Monaco nel 2004.

• La Turchia (12esima nell'attuale ranking UEFA) è la nazione più in alto nel ranking a non aver mai avuto un vincitore di UEFA Champions League o Coppa dei Campioni. Gli unici tre finalisti turchi hanno perso: Yıldıray Baştürk (Leverkusen, 2002), Hamit Altıntop (Bayern, 2010) e Nuri Şahin (Dortmund, 2013).

• La nazione europea più in basso nel ranking ad aver avuto un finalista e vincitore in Coppa dei Campioni o UEFA Champions League è San Marino; Massimo Bonini – trionfatore nel 1985 con la Juventus – ha rappresentato la nazione al 55esimo posto su 55 nel ranking UEFA per coefficienti nazionali.

Numero di calciatori (per nazione) che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Il Bayern del 1974 è stata la prima squadra tedesca a vincere ©Getty Images

77: Spagna

72: Italia

65: Inghilterra

64: Germania

51: Paesi Bassi

42: Brasile

40: Portogallo

35: Francia

26: Scozia

12: Argentina

12: Romania

10: Croazia

9: Serbia

8: Repubblica d'Irlanda

8: Danimarca

7: Svezia

4: Cechia

4: Polonia

4: Galles

3: Belgio

3: Ghana

3: Costa d'Avorio

3: Macedonia del Nord

3: Nigeria

3: Norvegia

3: Uruguay

2: Australia

2: Austria

2: Bosnia ed Erzegovina

2: Camerun

2: Finlandia

2: Mali

2: Montenegro

2: Irlanda del Nord

2: Svizzera



Il primo algerino, Rabah Madjer ©Bob Thomas/Getty Images

1: Algeria (Rabah Madjer, Porto 1987)

1: Bulgaria (Hristo Stoichkov, Barcellona 1992)

1: Canada (Alphonso Davies, Bayern 2020)

1: Costa Rica (Keylor Navas, Real Madrid 2016, 2017 e 2018)

1: Egitto (Mohamed Salah, Liverpool 2019)

1: Georgia (Kakha Kaladze, Milan 2003 e 2007)

1: Ungheria (Ferenc Puskás, Real Madrid 1959, 1960 e 1966)

1: Messico (Rafael Márquez, Barcellona 2006)

1: Perù (Víctor Benítez, AC Milan 1963)

1: Senegal (Sadio Mané, Liverpool 2019)

1: Sudafrica (Benni McCarthy, Porto 2004)

1: Russia (Dmitri Alenichev, Porto 2004)

1: San Marino (Massimo Bonini, Juventus 1985)

1: Trinidad e Tobago (Dwight Yorke, Manchester United 1999)

1: Ucraina (Andriy Shevchenko, Milan 2003)

1: Stati Uniti (Christian Pulišić, Chelsea 2021)

1: Zimbabwe (Bruce Grobbelaar, Liverpool 1984)

Ultimo aggiornamento 22/05/23