Chi ha giocato più finali di Champions League?

Il Bayern Monaco si appresta a disputare la sua undicesima finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League grazie al successo in semifinale contro il Lyon e aggancia il Milan al secondo posto nella classifica dei club con più finali disputate.

I bavaresi, infatti, affronteranno domenica i rivali del Paris Saint-Germain a Lisbona disputando così la terza finalissima negli ultimi 10 anni. Prima volta in assoluto per i parigini, mai arrivati prima d'ora così in fondo nella competizione.

Classifica dei club che hanno giocato più finali (1956-2019)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i gol del Bayern in questa stagione

1. Real Madrid, 16 (13 vinte)

2. Milan, 11 (7 vinte)

. Bayern Monaco, 11 (5 vinte, 1 da giocare)

4. Juventus, 9 (2 vinte)

. Liverpool, 9 (5 vinte)

6. Barcellona 8 (5 vinte)

7. Benfica 7 (2 vinte)

8. Ajax 6 (4 vinte)

9. Manchester United, 5 (3 vinte)

. Inter, 5 (3 vinte)

11. Atlético Madrid, 3 (0 vinte)

12. Porto, 2 (2 vinte)

. Borussia Dortmund, 2 (1 vinta)

. Valencia, 2 (0 vinte)

. Chelsea, 2 (1 vinta)

. Stade de Reims, 2 (0 vinte)

. Steaua Bucarest, 2 (1 vinta)

. Celtic, 2 (1 vinta)

. Olympique Marsiglia, 2 (1 vinta)

. Amburgo, 2 (1 vinta)

. Nottingham Forest, 2 (2 vinte)

22. Bayer Leverkusen, 1 (0 vinte)



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i gol del Paris in questa stagione

. Paris Saint-Germain 1 (1 da giocare)

. Monaco, 1 (0 vinte)

. Arsenal, 1 (0 vinte)

. Fiorentina, 1 (0 vinte)

. Francoforte, 1 (0 vinte)

. Partizan, 1 (0 vinte)

. Feyenoord, 1 (1 vinta)

. Panathinaïkos, 1 (0 vinte)

. Saint-Étienne, 1 (0 vinte)

. Leeds, 1 (0 vinte)

. Borussia Mönchengladbach, 1 (0 vinte)

. Bruges, 1 (0 vinte)

. Malmö, 1 (0 vinte)

. Aston Villa, 1 (1 vinta)

. Roma, 1 (0 vinte)

. PSV Eindhoven 1 (1 vinta)

. Stella Rossa, 1 (1 vinta)

. Tottenham Hotspur, 1 (0 vinte)

. Sampdoria, 1 (0 vinte)



In corsivo le finaliste 2019/20, in campo domenica a Lisbona

Le squadre che hanno la percentuale più alta di finali vinte in UEFA Champions League/Coppa Campioni dal 1956:

- 100% Nottingham Forest, 2 su 2

- 100% Porto, 2 su 2

- 100% Aston Villa, 1 su 1

- 100% PSV Eindhoven, 1 su 1

- 100% Stella Rossa, 1 su 1

- 100% Feyenoord, 1 su 1

- 81,3% Real Madrid, 13 su 16

- 66,7, Ajax, 4 su 6

- 63,7 Milan, 7 su 11

- 62,5% Barcellona, 5 su 8

- 60% Inter, 3 su 5



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Paris - Bayern: le sfide del passato

- 60% Manchester United, 3 su 5

- 55,6% Liverpool, 5 su 9

- 50% Bayern Monaco, 5 su 10 (1 da giocare)

- 50% Borussia Dortmund, 1 su 2

- 50% Chelsea, 1 su 2

- 50% Steaua Bucarest, 1 su 2

- 50% Amburgo, 1 su 2

- 50% Olympique Marsiglia, 1 su 2

- 50% Celtic, 1 su 2

- 28,8% Benfica, 2 su 7

- 22,3% Juventus, 2 su 9

- 0% Atlético Madrid, 0 su 3

- 0% Valencia, 0 su 2

- 0% Stade de Reims, 0 su 2

- 0% Bayer Leverkusen, 0 su 1

- 0% Monaco, 0 su 1

- 0% Arsenal, 0 su 1

- 0% Fiorentina, 0 su 1

- 0% Francoforte, 0 su 1

- 0% Partizan, 0 su 1

- 0% Panathinaïkos, 0 su 1

- 0% Saint-Étienne, 0 su 1

- 0% Leeds, 0 su 1

- 0% Borussia Mönchengladbach, 0 su 1

- 0% Bruges, 0 su 1

- 0% Malmö, 0 su 1

- 0% Roma, 0 su 1

- 0% Tottenham Hotspur, 0 su 1

- 0% Sampdoria, 0 su 1