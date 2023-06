Chi ha vinto il triplete? E il 'quadriplete'?

Vincitore della Premier League per la terza stagione consecutiva, il Manchester City ha battuto il Manchester United (vincitore del triplete nel 1998/99) per 2-1 in finale di FA Cup sabato 3 giugno e l'Inter in finale di UEFA Champions League il 10 giugno.

Quali squadre hanno vinto il triplete?

1966/67: Celtic*

1971/72: Ajax

1987/88: PSV Eindhoven

1998/99: Manchester United

2008/09: Barcellona

2009/10: Inter

2012/13: Bayern Monaco

2014/15: Barcellona

2019/20: Bayern Monaco

2022/23: Man City

* Ha vinto anche la Coppa di Lega Scozzese

Highlights finale 1967: il Celtic trionfa a Lisbona

Qualche squadra è riuscita a completare il quadriplete?

Il Celtic – nel 1966/67 – è l'unica squadra che finora ha vinto Coppa dei Campioni, campionato, coppa nazionale e Coppa di Lega nella stessa stagione. Il City avrebbe potuto eguagliarlo, ma a gennaio ha perso contro il Southampton ai quarti di Coppa di Lega. La Coppa di Lega si disputa in meno paesi, tra cui Inghilterra, Portogallo e Francia (dove però non si gioca dal 2019/20).