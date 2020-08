Bayern e Paris in corsa per il Triplete

Otto squadre e sette club diversi si sono aggiudicati in passato il cosiddetto 'Triplete', vincendo Coppa dei Campioni, campionato e coppa nazionale nella stessa stagione:

1966/67: Celtic

1971/72: Ajax

1987/88: PSV Eindhoven

1998/99: Manchester United

2008/09: Barcellona

2009/10: Inter

2012/13: Bayern München

2014/15: Barcelona

Il Bayern punta a diventare la seconda squadra a riuscirci due volte in occasione della finale di UEFA Champions League di domenica contro il Paris.

Il Paris, da parte sua, ha già centrato un Triplete in questa stagione trionfando in Ligue 1, in Coppa di Francia e in Coppa di Lega. Le Coppe di Lega vengono disputate in un ristretto numero di paesi europei, tra cui Inghilterra, Francia e Portogallo. Il Celtic, nel 1966/67, è finora l'unica squadra ad aver vinto nella stessa stagione Coppa dei Campioni, campionato, colla anzionale e coppa di lega.