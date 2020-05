Immagina il calcio europeo senza Messi e Ronaldo

Dopo 10 anni di dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nelle classifiche cannonieri di UEFA Champions League e nei premi individuali, UEFA.com si è posto una domanda tanto interessante quanto fantascientifica: quali giocatori sarebbero stati ai vertici se non esistessero i due più grandi campioni del calcio moderno?

Capocannoniere assoluto in Champions League (comprese le qualificazioni)

Attuale: Ronaldo (129)

Come sarebbe: Raúl González (71)

Benzema ha segnato 64 gol in Champions League ©AFP/Getty Images

Karim Benzema e Robert Lewandowski - attualmente quinti nella classifica cannonieri di tutti i tempi con 64 gol - guiderebbero la classifica. Ma se Ronaldo non fosse mai esistito, il francese avrebbe segnato di più? Avrebbe già superato Raúl (71)? È un bel dilemma, ma andiamo avanti.

Capocannoniere assoluto nelle competizioni UEFA per club

Attuale: Ronaldo (131)

Come sarebbe: Raúl González (77)

Lewandowski – quarto nella classifica generale di sempre con 71 reti – sarebbe il calciatore in attività in vetta alla classifica senza Messi e Ronaldo.

Neymar ha un grande seguito sui social media ©AFP/Getty Images

Follower su Twitter

Attuale: Ronaldo (84,2 milioni)

Come sarebbe: Neymar (46,7 milioni)

Messi è al secondo posto dietro Ronaldo su Instagram (218 milioni di follower contro 150 milioni), ma l'asso del Barcellona non è mai stato molto presente su Twitter.

Capocannonieri in Champions League per stagione

Messi e Ronaldo sono stati capocannonieri da soli o in condivisione nelle ultime 12 stagioni. L'unico giocatore capace di inserirsi tra loro è stato Neymar nel 2014/15 che ha terminato a pari gol con Messi e Ronaldo. Il portoghese della Juventus è arrivato primo da solo o ex aequo per sette volte (un record), ma ecco come sarebbe la classifica senza di lui o Messi:

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Sei grandi gol di Neymar

2007/08: Torres, Drogba, Gerrard (6 gol)

2008/09: Gerrard, Klose (7)

2009/10: Olić (7)

2010/11: Gómez, Eto'o (8)

2011/12: Gómez (12)

2012/13: Lewandowski (10)

2013/14: Ibrahimović (10)

2014/15: Neymar (10)

2015/16: Lewandowski (9)

2016/17: Cavani, Lewandowski (8)

2017/18: Firmino, Mané, Salah (10)

2018/19: Lewandowski (8)

Lewandowski sarebbe stato capocannoniere quattro volte ©AFP/Getty Images

Numero di titoli di capocannoniere in Champions League

Attuale: Ronaldo (7)

Come sarebbe: Lewandowski (4)

Maggior numero di gol in una singola edizione di Champions League

Attuale: Ronaldo – 2013/14 (17)

Come sarebbe: Van Nistelrooy – 2002/03 (12), Gómez – 2011/12 (12)

Maggior numero di premi UEFA Men's Player of the Year

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights UEFA Men's Player of the Year: Virgil van Dijk

Attuale: Ronaldo (3)

Come sarebbe: Buffon, Griezmann, Iniesta, Modrić, Neuer, Ribéry, Suárez, Van Dijk, Xavi (1)

Maggior numero di Palloni d'Oro

Attuale: Messi (6)

Come sarebbe: Michel Platini, Johan Cruyff, Marco van Basten (3)

Senza Messi e Ronaldo, negli ultimi 11 anni Xavi Hernández, Andrés Iniesta e Neymar avrebbero vinto due Palloni d'Oro ciascuno, mentre Fernando Torres, Franck Ribéry, Manuel Neuer, Antoine Griezmann e Virgil van Dijk ne avrebbero vinto uno a testa. Dunque, nessuno avrebbe battuto i tre premi di Platini, Cruyff e Van Basten.

Maggior numero di gol nella fase a gironi di Champions League

Attuale: Messi (68)

Come sarebbe: Benzema (47)

Maggior numero di triplette in Champions League

Attuale: Messi, Ronaldo (8)

Come sarebbe: Inzaghi, Mario Gómez, Luiz Adriano (3)

Maggior numero di presenze nella Squadra dell'Anno di UEFA.com

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Robert Lewandowski: tutti i suoi gol delle qualificazioni europee

Attuale: Ronaldo (14)

Come sarebbe: Ramos (7)

Naturalmente è impossibile dire chi sarebbe stato scelto al posto di Messi e Ronaldo: abbiamo esaminato i voti per la Squadra dell'Anno, ma le statistiche sono inconcludenti. Molto probabilmente, in testa ci sarebbe il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos.

Classifica marcatori assoluta nelle nazionali europee

Attuale: Ronaldo (99)

Come sarebbe: Ferenc Puskás (84)

Ronaldo ha battuto il record di Puskás durante la Coppa del Mondo FIFA 2018. Il giocatore ancora in attivita con più reti è Lewandowski con 61 gol. Messi ne ha segnati 70 per l'Argentina - che ovviamente non è una nazione europea.