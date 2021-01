Chi è primo in classifica in Coppa dei Campioni?

Nella storia della competizione per club più ambita d'Europa, il Real Madrid è dominatore assoluto: oltre ad aver alzato più trofei, ha giocato, vinto, pareggiato e perso più partite di ogni altra squadra, segnando e subendo il maggior numero di gol.

Le Merengues hanno giocato 51 edizioni della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, 11 in più del Benfica (secondo). Inoltre, con 445 partite disputate, sono al primo posto davanti al Bayern con 87 gare di vantaggio.

Classifica virtuale per punti totali (2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, conteggiati anche i risultati dopo i tempi supplementari; + e - indicano i movimenti in classifica da dicembre 2018).

Primi 30 club (1955-2019)

Club Part Tit G V P S GF GS P.ti 1. Real Madrid (ESP) 51 13 445 265 77 103 984 489 607 2. Bayern (GER) 37 6 358 211 73 74 742 355 495 3. Barcelona (ESP) 31 5 325 193 73 59 651 317 459 4. Manchester United (ENG) 29 3 285 157 66 62 521 274 380 5. Juventus (ITA) 35 2 285 146 69 70 455 274 361 6. AC Milan (ITA) 28 7 249 125 64 60 416 231 314 7. Liverpool (ENG) 25 6 223 125 48 50 418 199 298 8. Benfica (POR) 40 2 259 114 59 86 417 301 287 9. Porto (POR) 35 2 251 114 58 79 374 279 286 10. Ajax (NED) 37 4 233 104 63 66 363 258 271 11. Dynamo Kyiv (UKR) 37 0 242 101 53 88 344 297 255 12. Arsenal (ENG) -1 21 0 201 101 43 57 332 218 245 13. Celtic (SCO) 35 1 214 101 36 77 331 252 238 14. Chelsea (ENG) +1 17 1 174 87 50 37 300 160 224 15. Inter Milan (ITA) -1 22 3 184 87 50 47 262 186 224 16. Anderlecht (BEL) 34 0 200 70 44 86 282 320 184 17. Atlético (ESP) 16 0 142 72 37 33 212 130 181 18. Dortmund (GER) +1 19 1 152 74 29 49 259 188 177 19. PSV (NED) -1 28 1 177 64 41 72 231 224 169 20. Lyon (FRA) +1 18 0 148 65 37 46 232 178 167 21. Crvena zvezda (SRB) +1 26 1 143 67 31 45 260 194 165 22. Rangers (SCO) -2 30 0 161 62 40 59 232 218 164 23. Olympiacos (GRE) +1 33 0 180 64 33 83 216 275 161 24. Galatasaray (TUR) -1 26 0 175 57 43 75 213 272 157 25. Paris (FRA) +4 14 0 121 67 22 32 243 136 156 26. Valencia (ESP) -1 13 0 128 57 35 36 191 130 149 27. Rosenborg (NOR) -1 25 0 152 58 31 63 224 232 147 28. FCSB (ROU) -1 26 1 145 52 41 52 203 204 145 29. Panathinaikos (GRE) -1 28 0 157 49 45 63 182 214 143 30. GNK Dinamo (CRO) 22 0 136 55 28 53 203 193 138

All’11° posto, la Dynamo Kyiv detiene un curioso record: è infatti la squadra tra quelle più alte in classifica a non aver mai messo le mani sulla Coppa dei Campioni.

Highlights finale 1980: Nottingham Forest - Hamburg 1-0

Il Real Madrid si è aggiudicato in media un trofeo ogni 34 partite – statistica migliore di qualsiasi altra squadra nella top 30. Il record del Real però è inferiore a quello dei campioni del 1982 dell’Aston Villa (un trofeo in 15 partite) e del Nottingham Forest (due trofei in 20 partite - uno ogni dieci di Coppa dei Campioni). Da quando una squadra deve giocare almeno 13 partite per vincere la UEFA Champions League, il record del Forest è diventato insuperabile – a meno che il club non si qualifichi nuovamente in Europa e modifichi così la sua invidiabile media europea.

Le posizioni delle squadre agli ottavi

Le prime tre squadre dell'elenco disputano tutte gli ottavi di finale di UEFA Champions League in questa stagione, ma solo altre due della top-ten prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta del torneo. In totale sono 11 le squadre della top 30 che parteciperanno agli ottavi 2019/20, con Manchester City (44°), Tottenham Hotspur (63°), Napoli (66°), RB Leipzig (179°) e l'esordiente Atalanta (295°) in ascesa grazie alle prestazioni di questa stagione.

Legenda

Part: numero di partecipazioni in Coppa Campioni/UCL; Tit: titoli vinti; G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; P.ti: punti totali teorici