Rigori in Champions League: chi ne ha segnati di più, chi ha la miglior media realizzativa e chi domina nel 2022/23

Chi ha segnato più rigori in Champions League?

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno segnato più rigori in Champions League di tutti, ma Robert Lewandowski segue a ruota. Ronaldo ne ha trasformati 19 nel corso della sua carriera con Manchester United, Real Madrid e Juventus, tra cui una serie di 13 trasformazioni consecutive partite a ottobre 2014.

Messi con 18 è a una sola lunghezza dal portoghese, ma ne ha battuto uno in più (23 contro 22) e ha sbagliato due degli ultimi quattro rigori. Lewandowski ne ha trasformati 16 su 17, con Odysseas Vlachodimos del Benfica che è stato l'unico ad aver impedito all'attaccante polacco di avere una media realizzativa del 100% alla sua 100esima presenza in Champions League. Tuttavia quell'errore non ha rovinato la sua serata e il suo ingresso in tripla cifra dato che in quella partita l'attaccante polacco ha segnato una tripletta.

Più rigori segnati in Champions League

19 Cristiano Ronaldo

18 Lionel Messi

16 Robert Lewandowski

11 Sergio Agüero

10 Luís Figo

9 Ruud van Nistelrooy

8 Thomas Muller

7 Jorginho

Timo Werner in gol dal dischetto nella partita del 2020 del Chelsea in casa del Krasnodar Chelsea FC via Getty Images

Chi ha la miglior media realizzativa su rigore in Champions League?

Robert Lewandowski ha trasformato i suoi primi 14 rigori in Champions League (superando così Cristiano Ronaldo per la più lunga striscia di marcature), ma nella sfida col Benfica ha perso la possibilità di avere una media del 100% di trasformazioni.

Il miglior rendimento dagli 11 metri appartiene a Timo Werner, che ha segnato sei rigori su sei con Leipzig e Chelsea. Erling Haaland è in agguato, tuttavia, avendo finora realizzato tre rigori su tre, statistica identica a quella di Karim Benzema. Kylian Mbappé invece ha segnato tre rigori e ne ha sbagliato uno finora.

Miglior media realizzativa su rigore in Champions League (min. cinque rigori)

100% Timo Werner (6/6)

100% Cesc Fàbregas (5/5)

100% Kaká (5/5)

Lionel Messi dopo un errore dal dischetto nel 2016 in casa dell'Atlético Getty Images

Chi ha sbagliato più rigori in Champions League?

Thierry Henry e Lionel Messi condividono il record di errori dal dischetto in Champions League. I cinque errori di Messi sono arrivati in 23 tentativi (un tasso di conversione del 78%), mentre i cinque di Henry sono arrivati in soli otto rigori (38%).

Più rigori sbagliati in Champions League

5 Thierry Henry

5 Lionel Messi

4 Sergio Agüero

4 Ruud van Nistelrooy

Diogo Costa del Porto viene festeggiato dopo un rigore parato contro il Club Brugge Photonews via Getty Images

Quanti rigori in Champions League ci sono stati nel 2022/23?

Gli arbitri hanno assegnato 39 rigori in Champions League in questa stagione, con una media del 71% trasformati, 24% parati e 5% sbagliati. Il Porto ha avuto il rendimento migliore dal dischetto avendo trasformato tre rigori su tre, mentre Diogo Costa ne ha parati tre quattro. Il Napoli (3/5) e il Manchester City (1/3) hanno sbagliato due rigori.

Il Real Madrid ha allungato a 24 la sua serie di rigori trasformati in Champions League. L'ultimo errore delle Merengues dal dischetto è stato il 1° ottobre 2014, quando Vladislav Stoyanov del Ludogorets ha parato il tiro dal dischetto di Cristiano Ronaldo.

Statistiche rigori Champions League 2022/23 Rigori assegnati: 39

Rigori trasformati: 28

Rigori parati: 9

Rigori sbagliati: 2

Più rigori segnati nel 2022/23

3 João Mário (Benfica)

2 Mehdi Taremi (Porto)

2 Olivier Giroud (AC Milan)

2 Rodrygo (Real Madrid)



Più rigori parati nel 2022/23

3 Diogo Costa (Porto) contro Noa Lang, Patrik Schick, Kerem Demirbay

1 Allan McGregor (Rangers) contro Piotr Zieliński

1 Kamil Grabara (Copenhagen) contro Riyad Mahrez

1 Lukas Hradecky (Leverkusen) contro Yannick Carrasco

1 Thibaut Courtois (Real Madrid) contro Josip Juranović

1 Alisson Becker (Liverpool) contro Victor Osimhen

1 Gregor Kobel (Dortmund) contro Riyad Mahrez

Rigori sbagliati nel 2022/23

Antoine Griezmann (Atlético - Club Brugge)

Harry Kane (Tottenham - Frankfurt)

Rigori segnati/concessi per club nel 2022/23

3/3 Benfica

3/3 Real Madrid

3/3 Porto

3/5 Napoli

2/2 AC Milan

1/1 Ajax

1/1 Inter

1/1 Liverpool

1/1 Paris

1/1 Chelsea

1/1 Marseille

1/1 Frankfurt

1/1 Maccabi Haifa

1/1 Salzburg

1/1 Plzeň

1/1 Rangers

1/2 Club Brugge

1/2 Tottenham

1/3 Man City

0/1 Celtic

0/2 Atlético

0/2 Leverkusen

Wayne Rooney trasforma uno dei suoi due rigori in casa dell'Oţelul Galaţi Getty Images

Quanti giocatori hanno segnato due rigori in una sola partita?

Ventitré giocatori hanno segnato due rigori in una singola partita di Champions League, con Cristiano Ronaldo e Jorginho gli unici a riuscirci due volte. Nessuno è ancora riuscito a realizzare una tripletta dal dischetto.

I rigori di Ronaldo contro lo Shakhtar nel 2015 sono stati realizzati nell'arco di nove minuti del secondo tempo ed entrambe le volte ha tirato nello stesso lato (a sinistra). Nabil Bentaleb è l'unico ad aver segnato due rigori in una partita e ad aver perso: per lo Schalke contro il Manchester City nel 2019.

12/10/2022 Mehdi Taremi (Club Brugge 0-3 Porto)

08/03/2022 Robert Lewandowski (Bayern 7-1 Salzburg)

20/10/2021 Jorginho (Chelsea 4-0 Malmö)

29/09/2021 Karim Adeyemi (Salzburg 2-1 LOSC)

09/12/2020 Cristiano Ronaldo (Barcelona 0-3 Juventus)

01/12/2020 Dimitri Payet (Marseille 2-1 Olympiacos)

04/11/2020 Timo Werner (Chelsea 3-0 Rennes)

10/03/2020 Josip Iličić (Valencia 3-4 Atalanta)

05/11/2019 Jorginho (Chelsea 4-4 Ajax)

20/02/2019 Nabil Bentaleb (Schalke 2-3 Man City)

07/11/2018 Gabriel Jesus (Man City 6-0 Shakhtar)

19/09/2018 Miralem Pjanić (Valencia 0-2 Juventus)

15/09/2015 Cristiano Ronaldo (Real Madrid 4-0 Shakhtar)

21/10/2014 Luiz Adriano (BATE 0-7 Shakhtar)

27/11/2013 Arturo Vidal (Juventus 3-1 Copenhagen)

03/04/2012 Lionel Messi (Barcelona 3-1 Milan)

18/10/2011 Wayne Rooney (Oţelul Galaţi 0-2 Man United)

29/09/2010 Roman Pavlyuchenko (Tottenham 4-1 Twente)

23/11/2005 Levan Kobiashvili (Schalke 3-0 PSV)

20/10/1999 Vladimír Labant (Willem II 3-4 Sparta Praha)

15/09/1999 Andrei Tikhonov (Willem II 1-3 Spartak Moskva)

01/04/1998 Alessandro Del Piero (Juventus 4-1 Monaco)

22/10/1997 Davor Šuker (Real Madrid 5-1 Olympiacos)

Più rigori segnati in una serata di una giornata di Champions League

8 21/10/2014, terza giornata (5 partite)

Più rigori segnati in una giornata complessiva di Champions League

10 28–29/10/2010, terza giornata (7 partite)

Sono stati assegnati rigori in nove delle 16 partite della quinta giornata del 2016/17.

L'11° rigore trasformato da Lionel Messi nella competizione ©Getty Images

Chi ha segnato il primo rigore in Champions League?

Marco van Basten (Milan 4-0 IFK Göteborg, 25/11/1992)

I rigori più veloci in Champions League

1:45 Johan Micoud (Bremen 5-1 Panathinaikos, 07/12/2005)

2:08 Gaizka Mendieta (Bayern 1-1 Valencia, 23/05/2001)

Mendieta ha segnato il rigore nella finale del 2001, nota come la "finale dei rigori". Cinque minuti dopo, Mehmet Scholl si è visto parare un calcio di rigore, prima del pareggio di Stefan Effenberg all'inizio del secondo tempo, anch'esso su rigore. La gara, ovviamente, è stata decisa ai rigori (a oltranza) e il Bayern si è imposto 5-4.

Hans-Jörg Butt ha segnato su rigore a Gianluigi Buffon nel 2002 Bongarts/Getty Images

Un portiere ha mai segnato un rigore in Champions League nei tempi regolamentari?

Due portieri hanno segnato rigori in Champions League: Hans-Jörg Butt e Vincent Enyeama. Butt, che in passato ne ha realizzati nove in una sola stagione di Bundesliga, nel corso degli anni ha realizzato tre rigori in Champions League con Hamburg, Leverkusen e Bayern - tutti, incredibilmente, contro la Juventus (contro Edwin van der Sar, Gianluigi Buffon e di nuovo Buffon).

Hans-Jörg Butt (Hamburg 4-4 Juventus, 13/09/2000)

Hans-Jörg Butt (Leverkusen 3-1 Juventus, 12/03/2002)

Hans-Jörg Butt (Juventus 1-4 Bayern, 08/12/2009)

Vincent Enyeama (Hapoel Tel-Aviv 1-3 Lyon, 29/09/2010)

2012 final highlights: Chelsea 1-1 Bayern (4-3 pens)

Quante partite di Champions League sono state decise ai calci di rigori dopo i supplementari?

There have been 16 Champions League penalty shoot-outs over the years, but the last one came over six years ago when Real Madrid edged out Atlético in the 2016 final. Six last-16 ties have gone to spot kicks, as have a solitary quarter-final, two semi-finals and seven finals.

The longest Champions League shoot-outs involved 16 penalties, and have happened twice: Arsenal's 7-6 triumph over Roma in 2009 and Atlético's 8-7 win against PSV when there were 14 converted before Luciano Narsingh missed. Manuel Neuer is the only goalkeeper to win two shoot-outs (for Schalke in 2008 and Bayern in 2012).

28/05/2016 Real Madrid 5-3 Atlético (final)

15/03/2016 Atlético 8-7 PSV (round of 16)

17/03/2015 Atlético 3-2 Leverkusen (round of 16)

19/05/2012 Bayern 3-4 Chelsea (final)

25/04/2012 Real Madrid 1-3 Bayern (semi-final)

07/03/2012 APOEL 4-3 Lyon (round of 16)

11/03/2009 Roma 6-7 Arsenal (round of 16)

21/05/2008 Man United 6-5 Chelsea (final)

05/03/2008 Porto 1-4 Schalke (round of 16)

04/03/2008 Sevilla 2-3 Fenerbahçe (round of 16)

01/05/2007 Liverpool 4-1 Chelsea (semi-final)

25/05/2005 Milan 2-3 Liverpool (final)

13/04/2005 PSV 4-2 Lyon (quarter-final)

28/05/2003 Juventus 2-3 Milan (final)

23/05/2001 Bayern 5-4 Valencia (final)

22/05/1996 Ajax 2-4 Juventus (final)



Maggior numero di vittorie ai rigori

2= Bayern

2= Liverpool

2= Atlético

Maggior numero di sconfitte ai rigori

2= Chelsea

2= Lyon