Pulišić, Keylor Navas e Bailey: le stelle del Nord e Centro America in UEFA Champions League

Maggior numero di presenze di nazionali CONCACAF in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (incluse le qualificazioni)

63: Keylor Navas (CRC – Real Madrid, Paris)

56: Héctor Herrera (MEX – Porto, Atlético Madrid)

48: Javier Hernández (MEX – Manchester United, Real Madrid, Leverkusen)

47: Christian Pulišić (USA – Dortmund, Chelsea)

46: Rafael Márquez (MEX – Monaco, Barcelona)

45: Jesús Corona (MEX – Porto, Sevilla)

41: Milan Borjan (CAN – Ludogorets, Crvena zvezda)

39: Atiba Hutchinson (CAN – København, Beşiktaş)

36: Dwight Yorke (TRI – Manchester United)

34: Emilio Izaguirre (HON – Celtic)

Nazionali CONCACAF con più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni comprese)

Cinque grandi gol del Chicharito

17: Hugo Sánchez (MEX – Real Madrid)

14: Javier Hernández (MEX – Manchester United, Real Madrid, Leverkusen)

11: Dwight Yorke (TRI – Manchester United)

8: Héctor Herrera (MEX – Porto, Atlético Madrid)

7: Christian Pulišić (USA – Dortmund, Chelsea)

6: DaMarcus Beasley (USA – PSV Eindhoven, Rangers)

6: Nery Castillo (MEX – Olympiacos, Shakhtar)

5: Jesús Corona (MEX – Porto)

5: Wilde-Donald Guerrier – (Qarabağ)

5: Hirving Lozano (MEX – PSV Eindhoven, Napoli)

5: Tomasz Radzinski (CAN – Anderlecht)

5: Jordan Siebatcheu (USA – Rennes, Young Boys, Union Berlin)

5: Carlos Vela (MEX – Arsenal, Real Sociedad)



Maggior numero di presenze di nazionali CONCACAF in competizioni UEFA per club*

Il canadese Atiba Hutchinson ha oltre 100 presenze in competizioni UEFA ©Getty Images

109: Atiba Hutchinson (CAN – København, PSV Eindhoven, Beşiktaş)

77: Milan Borjan (CAN – Ludogorets, Crvena zvezda)

77: Keylor Navas (CRC – Levante, Real Madrid, Paris)

65: Scott Arfield (CAN – Falkirk, Rangers)

63: Héctor Herrera (MEX – Porto, Atlético Madrid)

58: Javier Hernández (MEX – Manchester United, Real Madrid, Leverkusen, Sevilla)

56: Rafael Márquez (MEX – Monaco, Barcelona)

55: Jesús Corona (MEX – Porto, Sevilla)

55: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

51: Dwight Yorke (TRI – Aston Villa, Manchester United, Blackburn)

Nazionali CONCACAF con più gol in competizioni UEFA per club*



Julio Dely Valdés con la Coppa delle Coppe ©Getty Images

24: Hugo Sánchez (MEX – Atlético Madrid, Real Madrid)

18: Javier Hernández (MEX – Manchester United, Real Madrid, Leverkusen, Sevilla)

17: Julio Dely Valdés (PAN – Cagliari, Paris, Málaga)

16: Tomasz Radzinski (CAN – Germinal Beerschot, Anderlecht)

14: Raúl Jiménez (MEX – Atlético Madrid, Benfica, Wolves)

13: Leon Bailey (JAM – Genk, Leverkusen)

13: Dwight Yorke (TRI – Aston Villa, Manchester United, Blackburn)

11: Olivier Occean (CAN – Odd, Lillestrøm)

10: Jonathan David (CAN – Gent, LOSC)

9: Jordan Siebatcheu (USA – Young Boys)

Primati

Hugo Sánchez con la Coppa UEFA nel 1986 ©Getty Images

Primo nazionale CONCACAF a vincere una competizione UEFA per club

Hugo Sánchez (MEX – Real Madrid - Colonia 5-3 complessivo, 1985/86 Coppa UEFA)

Unico nazionale CONCACAF ad aver vinto la Coppa delle Coppe UEFA

Julio Dely Valdés (PAN – Paris - Rapid Wien 1-0, 1995/96)

Primo nazionale CONCACAF ad aver vinto la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Dwight Yorke (Manchester United - Bayern München 2-1, 1998/99)



Nazione per nazione: maggior numero di presenze di nazionali CONCACAF in competizioni UEFA per club*

Keylor Navas ha vinto tre UEFA Champions League ©Getty Images

Anguilla – NESSUNO

Antigua e Barbuda – NESSUNO

Aruba – NESSUNO

Barbados – 5: Emmerson Boyce (Wigan)

Bahamas – NESSUNO

Belize – NESSUNO

Bermuda – NESSUNO

Isole Vergini Britanniche – NESSUNO

Canada – 109: Atiba Hutchinson (København, PSV Eindhoven, Beşiktaş)

Isole Cayman – NESSUNO

Costa Rica – 77: Keylor Navas (Levante, Real Madrid, Paris)

Cuba – 4: Joel Apezteguia Hijuelos (Tre Fiori)

Cuco Martina del Curaçao in azione con l'Everton nel 2017 Getty Images

Curaçao – 15: Cuco Martina (Twente, Southampton, Everton)

Dominica – NESSUNO

Repubblica Dominicana – 9: Enmy Peña (Valletta)El Salvador – 4: Víctor Dubón (FC Jazz)

Grenada – 12: Brendon Batson (West Brom)

Guatemala – 8: Carlos Ruiz (Aris Thessaloniki)

Guyana – NESSUNO

Haiti – 33: Wilde-Donald Guerrier (Qarabağ)

Honduras – 48: Emilio Izaguirre (Celtic)

Giamaica – 38: Leon Bailey (Genk, Leverkusen)

Messico – 63: Héctor Herrera (Porto, Atlético Madrid)

Montserrat – NESSUNO

Nicaragua – 5: Ariagner Smith (Spartaks Jūrmala)

Panama – 38: Julio Dely Valdés (Cagliari, Paris, Málaga)

Dwight Yorke (Trinidad e Tobago) ha vinto la UEFA Champions League nel 1999 ©Getty Images

Porto Rico – NESSUNO

Saint Kitts e Nevis – NESSUNO

Santa Lucia – NESSUNO

Saint Vincent e Grenadine – 2: Cornelius Stewart (VPS Vaasa)

Suriname – 1: Gleofilo Vlijter (Beitar Jerusalem)

Trinidad e Tobago – 51: Dwight Yorke (Aston Villa, Manchester United, Blackburn Rovers)

Isole Turks e Caicos – NESSUNO

Stati Uniti – 55 Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

Isole Vergini Americane – NESSUNO

*Con competizioni UEFA per club si intendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions Lague, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA