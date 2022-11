Son, Taremi, Kamada, Minamino: chi sono i migliori giocatori asiatici in UEFA Champions League?

Maggior numero di presenze di un giocatore asiatico in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

69: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv)

59: Ji-Sung Park (KOR – PSV Eindhoven, Manchester United)

56: Heung-Min Son (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

37: Vladimir Maminov (UZB – Lokomotiv Moskva)

33: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United)

31: Atsuto Uchida (JPN – Schalke)

27: Sardar Azmoun (IRN – Rostov, Zenit, Leverkusen)

24: Takumi Minamino (JPN – Salzburg, Liverpool)

24: Oleg Pashinin (UZB – Lokomotiv Moskva)

23: Yuto Nagatomo (JPN – Internazionale, Galatasaray, Marseille)

Maggior numero di gol di un giocatore asiatico in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

Uzbekistan's Maksim Shatskikh in action for Dynamo in 2002

Getty Images